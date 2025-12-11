Aģentūra “Alpha” nominēta “Epica Awards 2025” balvai kategorijā “Public Interest - Health & Safety”
Komunikācijas aģentūra “Alpha” iekļuvusi starptautiskā konkursa “Epica Awards 2025” finālistu sarakstā kategorijā “Public Interest – Health & Safety”, novērtējot Lietuvā radīto sociālo kampaņu “Never Alone!”, kas pievērsa sabiedrības uzmanību bērnu drošībai. Šī nominācija apliecina Baltijas komunikācijas nozares spēju radīt idejas ar patiesu cilvēcisku vērtību un starptautisku rezonansi.
Dibināts 1987. gadā, “Epica Awards” ir unikāls apbalvojums globālajā radošās industrijas vidē – tas ir vienīgais konkurss pasaulē, ko vērtē žurnālisti, kas specializējas mārketinga, reklāmas un komunikācijas jomās. Žūrijā darbojas vairāk nekā 300 nozares mediju pārstāvju no visas pasaules, bet konkurss ik gadu piesaista tūkstošiem pieteikumu no vairāk nekā 70 valstīm. “Epica” misija ir izcelt izcilu radošumu un palīdzēt aģentūrām un studijām nostiprināt reputāciju ārpus savas valsts robežām.
Kampaņa, kas bailes pārvērta rīcībā un empātijā
Kampaņa “Never Alone!” tika radīta laikā, kad Lietuvā pieauga sabiedrības satraukums par bērnu drošību – ik gadu pazūd vairāki tūkstoši bērnu, bet trūka vienotas, cerību sniedzošas komunikācijas par šo tēmu. Kampaņas mērķis bija pārvērst bailes un neziņu par rīcību un izpratni, mudinot vecākus runāt ar bērniem un izmantot tehnoloģijas kā atbalsta instrumentu ikdienā.
Radošā ideja – jautājums “Vai tu zini, kur ir tavs Kevins?”, kas atsaucās uz filmu Home Alone – apvienoja humoru, siltumu un atpazīstamu kultūras simbolu. Šī pieeja aktivizēja plašu nacionālu sarunu Lietuvā: kampaņā tika iesaistīti televīzijas kanāli, digitālie mediji, radio, influenceri un sabiedriskās organizācijas. Rezultātā būtiski pieauga “Findmykids” lietotnes atpazīstamība un lejupielādes, kā arī sabiedrībā veidojās atklāta diskusija par bērnu drošību.
“Esmu patiesi lepns par mūsu komandas darbu un starptautisko atzinību,” uzsver Lauris Špillers, “Alpha” valdes loceklis. “Nominācija “Epica Awards” apliecina, ka jēgpilnas idejas patiešām var radīt reālu ietekmi – gan no komunikācijas rezultātu, gan sabiedrības pārmaiņu viedokļa. Mēs ticam, ka tas ir mūsdienu komunikācijas būtiskākais uzdevums. Esam ļoti pateicīgi mūsu partneriem, klientiem un “Findmykids” komandai par uzticēšanos un sadarbību – šis novērtējums pieder mums visiem. Kopā mēs radām komunikāciju, kas ne tikai uzrunā, bet arī stiprina sabiedrību un veicina drošāku vidi bērniem un ģimenēm.”
Par “Alpha”
“Alpha” ir viena no vadošajām pilna servisa komunikācijas aģentūrām Baltijā, kas strādā visās Baltijas valstīs, un apvieno sabiedrisko attiecību, mārketinga, digitālās reklāmas un mediju stratēģijas kompetences. Aģentūra palīdz uzņēmumiem un organizācijām radīt saturu ar nozīmi – tādu, kas veido uzticēšanos un sabiedrības iesaisti. Šogad aģentūra “Alpha” ar kampaņu “Never Alone!” jau izcīnījusi divas balvas prestižajā “European Agency Awards 2025” konkursā – kategorijās “Best PR Campaign” (labākā sabiedrisko attiecību kampaņa) un “Best Integrated Campaign” (labākā integrētā kampaņa).
2024. gadā “Alpha” neto apgrozījums Latvijā sasniedza 2 661 596 EUR, kas ir par 34,1 % vairāk nekā 2023. gadā, savukārt peļņa pieauga līdz 113 322 EUR (no 71 878 EUR 2023. gadā), liecinot par uzņēmuma stabilu izaugsmi un konkurētspēju Baltijas tirgū. Savukārt “Alpha” mātesuzņēmums Igaunijā – OÜ “AlphaAgency” – saņēmis AS “Creditinfo Eesti” sertifikātu “Strongest in Estonia 2025”, kas apliecina uzņēmuma ieguldījumu Igaunijas ekonomikas attīstībā un godīgas uzņēmējdarbības kultūras veicināšanā. Balstoties uz 2024. gada ekonomiskajiem datiem, uzņēmums ieguvis “Ļoti labs” (AA) kredītreitingu, ko Igaunijā saņem tikai 7,6% uzņēmumu.