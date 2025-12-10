Rīgas dome plāno paplašināt atlaides braukšanai galvaspilsētas sabiedriskajā transportā
Rīgas dome plāno paplašināt atlaides braukšanai galvaspilsētas sabiedriskajā transportā.
Piektdien, 12. decembrī, sasaukta Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas sēde, kurā deputāti skatīs grozījumus saistošajos noteikumos par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā.
Grozījumi paredz noteikt, ka nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem braukšanas maksas atvieglojums ir 100% apmērā no biļetes cenas. Līdz šim saistošie noteikumi noteica, ka galvaspilsētas sabiedriskajā transportā bez maksas var braukt tikai tie nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, kuri deklarēti Rīgā.
Savukārt pēc saistošo noteikumu grozījumu pieņemšanas bez maksas galvaspilsētā varēs braukt arī citās pašvaldībās deklarēti nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.
Atlaidi 50% apmērā plānots noteikt Labklājības departamenta pakļautības iestāžu sociālā darba tehniskajiem darbiniekiem, kuru nedēļas darba laiks ir vismaz 20 stundas.
Pašlaik šāda atlaide piemērota Labklājības departamenta pakļautības iestāžu sociālā darba speciālistiem, aprūpētājiem, veselības aprūpes personālam, audzinātājiem un auklēm.
Papildus iepriekš noteiktajām dienām, kad visi pasažieri Rīgas sabiedriskajā transportā var braukt bez maksas, plānots noteikt, ka bez maksas varēs braukt mācību gada pirmajā dienā.
Tāpat līdz nākamā gada 30. jūnijam pagarināta iespēja Ukrainas bēgļiem braukt bez maksas sabiedriskajā transportā. Pašlaik šie atvieglojumi ir spēkā līdz 2025. gada beigām.
Kā norādīts saistošo noteikumu projekta paskaidrojumu rakstā, piešķirot braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, pašvaldības dotācija būtu jāpalielina līdz 43 567 eiro.
Atlaides Labklājības departamenta pakļautības iestāžu sociālā darba tehniskajiem darbiniekiem varētu izmaksāt 136 254 eiro.
Nosakot bezmaksas braukšanu mācību gada sākuma dienā, pašvaldībai būs jāsamaksā Rīgas satiksmei 707 057 eiro.
Savukārt bezmaksas braukšanas pagarināšana par pusgadu Ukrainas bēgļiem izmaksās 3,5 miljonus eiro.
Gala lēmums par grozījumiem saistošajos noteikumos jāpieņem Rīgas domei.