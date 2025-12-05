Krimināllietā pret PVN krāpnieku sindikāta līderi Kazanovski uzklausīti Francijas pārstāvji
Skatot krimināllietu pret starptautiskā operācijā "Admiral 2.0" aizturēto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) krāpnieku sindikāta līderi Kasparu Kazanovski, Ekonomisko lietu tiesa (ELT) iztaujājusi pārstāvjus no Francijas, noskaidroja tiesā.
Šodienas tiesas sēdē piedalījās Kazanovskis, kurš pats personīgi uzdeva jautājumus Francijas pārstāvjiem par lietā pievienotiem dokumentiem, tai skaitā par norādītajām summām, kā arī tehniskiem precizējumiem, jo vairākos dokumentos figurēja dažādas summas.
Kazanovskis tiek apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk nekā 1,4 miljonu eiro apmērā un šo noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu, slēpjot to izcelsmi un pārvēršot tos citos aktīvos.
Kriminālprocesu sāka un izmeklēja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde, un 27. janvārī nodeva to Eiropas Prokuratūrai (EPPO) kriminālvajāšanas sākšanai.
Sarežģītā PVN krāpšanas shēma bijusi saistīta ar elektronisko preču tirdzniecību, Austrijas, Francijas, Vācijas un Latvijas budžetiem nodarot aptuveni 297 miljonu eiro lielus nodokļu zaudējumus.
Ja apsūdzētais tiks atzīts par vainīgu, viņam var piespriest līdz desmit gadu cietumsodu par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 12 gadu cietumsodu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Iepriekš Kazanovskim tika noteikts drošības līdzeklis apcietinājums, bet vēlāk viņš izlaists pret iemaksāto drošības naudu 40 000 eiro apmērā.
VID iepriekš ziņoja, ka 2024. gada novembra beigās plaša mēroga starptautiskā operācijā tika apturēts PVN krāpnieku sindikāts. Operācija kopumā tika īstenota 16 valstīs, tajā skaitā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Operācijā tika iesaistīti 624 dažādu valstu tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki, tostarp Latvijas VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes, Iekšējās drošības pārvaldes, Valsts policijas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki. Latvijā izmeklēšanas pasākumus atbalstīja vairāk nekā 200 izmeklētāju un kriminālizlūkošanas darbinieku.
Šogad aprīlī VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde EPPO kriminālvajāšanas sākšanai nodeva atsevišķi izdalīto kriminālprocesu pret trīs personām par izvairīšanos no PVN nomaksas ne mazāk kā 3,8 miljonu eiro apmērā, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ne mazāk kā 1,4 miljonu eiro apmērā.
Mantisko jautājumu nodrošināšanai kriminālprocesā uzlikti aresti iesaistītajām personām piederošajiem nekustamajam īpašumiem, luksus klases automobiļiem, skaidras naudas līdzekļiem, rokas pulksteņiem un kriptovalūtai, kas iegādāti par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.
Kriminālprocess nosūtīts kriminālvajāšanas sākšanai pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma 218. panta trešajā daļā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas organizētā grupā un Krimināllikuma 195. panta trešajā daļā - par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.
Sindikāta dalībnieki dibinājuši uzņēmumus 16 ES dalībvalstīs, darbojoties kā likumīgi elektronisko preču piegādātāji. Kopumā ar tiešsaistes tirdzniecības vietu starpniecību tiešajiem klientiem ES teritorijā pārdotas populāras elektroniskās ierīces vairāk nekā 1,48 miljardu eiro vērtībā, radot zaudējumus vairāku ES dalībvalstu budžetos.
Pircēji nomaksāja PVN par iegādātajām precēm, savukārt uzņēmumi, izmantojot fiktīvu uzņēmumu ķēdi, kuriem bija pienākums veikt nodokļu nomaksu, nepildīja nodokļu saistības. Līdzekļi, kas iegūti no preču pārdošanas, tika pārskaitīti uz ārzonas kontiem.
Krāpniecisko shēmu veidoja vairāk nekā 400 uzņēmumu, kuri, kā iepriekš norādīja VID, iespējams, veica arī no narkotiku tirdzniecības, un legalizēja naudu, kas iegūta dažādos kibernoziegumos un krāpšanā ar ieguldījumiem.
Finanšu izlūkošanas laikā identificēta iespējama Krievijas organizētās noziedzības ietekme, norādot, ka šajā shēmā varētu būt iesaistīti atsevišķi Krievijas noziedzīgie tīkli, kuri, iespējams, ieguldīja līdzekļus apmaiņā pret periodiskiem maksājumiem un ietekmēja dažus tās pārvaldības aspektus.
Valsts policija informēja, ka starptautiskā operācija ir saistīta ar tā saukto "Admiral" izmeklēšanu 2022. gadā, kuru uzskata par lielāko PVN krāpšanu Eiropas Savienības vēsturē, ar nodarīto kaitējumu vairāk nekā 2,9 miljardu eiro apmērā. EPPO spēja atklāt saikni starp "Admiral" lietā izmeklētajām personām, uzņēmumiem un noziedzīgu grupējumu, kas bāzēts Baltijā.
Kratīšanu laikā tiesībsargājošās iestādes konfiscējušas viedtālruņus vairāk nekā 47,716 miljonu eiro vērtībā, vairākas luksusa klases automašīnas, rotaslietas, jaunus zelta pulksteņus, ieročus, narkotikas un 126 965 eiro skaidrā naudā. Iesaldēti 62 bankas konti vairākās valstīs, kuru kopējais naudas apjoms eiro vēl tiek aprēķināts, bet Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Polijā iesaldēto kontu kopējā summa ir kopumā 5,839 miljoni eiro.
EPPO vadītās starptautiskās operācijas laikā tika veiktas vairāk nekā 300 kratīšanas 16 Eiropas valstīs - Vācijā, Francijā, Itālijā, Austrijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Spānijā, Slovākijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Čehijā, Kiprā, Bulgārijā, Beļģijā un Latvijā. Tostarp Latvijā, Igaunijā un Lietuvā aizturētas kopumā 32 personas.
Kazanovskis saskaņā ar "Firmas.lv" informāciju ar Lietuvas kompānijas "Rombena" starpniecību ir patiesais labuma guvējs kompānijā SIA "Akes Ltd", kurai pieder SIA "RServiss" un SIA "Prominent Time Solutions". Tāpat Kazanovskis ir valdes loceklis SIA "LA Grupa". Tāpat "Akes LTD" ir 100% kapitāldaļu īpašnieks SIA "Blue Energy International Ltd", kuras saimnieciskā darbība apturēta 8. novembrī. "Akes LTD" saimniecisko darbību pēdējos gados nav veicis.
Pret Kazanovski bija ierosināta arī krimināllieta, kurā viņš apsūdzēts par neslavas celšanu VID amatpersonai. Pirmās instances tiesa šogad martā Kazanovskim piesprieda sabiedrisko darbu uz 140 stundām. Tāpat tiesa no apsūdzētā lēma piedzīt 5000 eiro kompensāciju cietušā labā par morālo aizskārumu. Patlaban spriedums pārsūdzēts Rīgas apgabaltiesā.
Kazanovskis jau iepriekš, kad viņa uzvārds vēl bija Caune, ieguvis negatīvu slavu, jo klaji ignorēja satiksmes noteikumus un ar to lepojās sociālajos tīklos. Vīrietis "sevi sociālajos tīklos dēvē par veiksmīgu biznesmeni un ietekmīgu personu", bet "izceļas ar ekstravagantu dzīvesveidu un spļaušanu virsū likumam un sabiedrības normām".
Tāpat starp aizturētajiem bija arī Valdis Spurķis.
EPPO ir Eiropas Savienības neatkarīgā prokuratūra. Tā ir atbildīga par noziegumu pret ES finanšu interesēm izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un saukšanu pie atbildības.