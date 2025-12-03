Stājušās spēkā izmaiņas Madonas novada desmit reģionālo autobusu maršrutos
No šī gada 1. decembra desmit reģionālo autobusu maršrutos uz Lubānu, Liezeri, Mārcienu, Vestienu, Jaunkalsnavu, Aivieksti, Ērgļiem, Mētrienu tiek ieviestas izmaiņas saistībā ar reisu uzsākšanas laikiem, kustības sarakstos iekļautajām pieturām vai autobusa braukšanas ātruma palielināšanu starp pieturām.
Reģionālas nozīmes maršrutā nr. 6368 Madona–Liezēre pēcpusdienas darba dienu reiss no Madonas tiks uzsākts 20 minūtes vēlāk – plkst. 15.20 (līdz šim - plkst. 15.00).
Reģionālas nozīmes maršruta nr. 6330 Madona–Barkava–Lubāna un nr. 6507 Madona–Barkava–Lubāna–Cesvaine–Madona kustības sarakstos pasažieri turpmāk varēs pieturu “Iecelnieki”.
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6359 Madona–Mārciena palielinās autobusa braukšanas ātrums starp pieturām, tāpēc:
· no pieturas “Mārciena 2” rīta reiss būs dažas minūtes vēlāk - plkst. 7.45 (iepriekš - plkst. 7.42),
· no pieturas “Mārciena 2” vairāki reisi tiks uzsākti līdzšinējā laikā, bet galapunktā Madonas autoostā iebrauks citā laikā – reisā plkst. 15.05 galapunktā būs plkst. 15.33 (iepriekš - plkst. 15.45), reisā plkst. 10.15 galapunktā būs plkst. 10.33 (iepriekš - plkst. 10.45), reisā plkst. 17.30 neapstāsies pieturā “Bērzaunes skola” un galapunktā būs plkst. 17.54 (iepriekš - plkst. 18.00), reisā plkst. 18.40 galapunktā būs plkst. 18.58 (iepriekš - plkst. 19.00);
· no Madonas autoostas vairāki reisi tiks uzsākti līdzšinējā laikā, bet galapunktā pieturā “Mārciena 2” iebrauks citā laikā - reisā plkst. 14.30 galapunktā būs plkst. 14.48 (iepriekš - plkst. 15.00), reisā plkst. 16.50 galapunktā būs plkst. 17.18 (iepriekš - plkst. 17.20), reisā plkst. 9.30 galapunktā būs plkst. 9.48 (iepriekš - plkst. 10.00), reisā plkst. 18.15 galapunktā būs plkst. 18.33 (iepriekš - plkst. 18.35).
· no Madonas autoostas rīta reiss būs piecpadsmit minūtes vēlāk - plkst. 7.15 (iepriekš - plkst. 7.00).
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6357 Madona–Aiviekste–Pļaviņas palielinās autobusa braukšanas ātrums starp pieturām, tāpēc:
· no Madonas autoostas autobuss trīs reisos galapunktā iebrauks agrāk – reisā plkst. 12.30 galapunktā Aiviekstē būs plkst. 13.10 (iepriekš - plkst. 13.20), reisā plkst. 6.15 galapunktā Pļaviņās būs plkst. 7.26 (iepriekš - plkst. 7.30), reisā plkst. 17.15 galapunktā Pļaviņās būs plkst. 18.13 (iepriekš - plkst. 18.20),
· no Pļaviņām autobuss plkst. 18.50 izbraucot vakara reisā, galapunktā Madonas autoostā būs nedaudz agrāk - plkst. 19.59 (iepriekš - plkst. 20.05) un pa ceļam vairs neapstāsies pieturā “Bērzaunes skola”, bet pasažierus uzņems vai izlaidīs pieturā “Vizuļi”, kas atrodas uz autoceļa P37 Pļaviņas (Gostiņi)—Madona—Gulbene (tā aizvieto iepriekš izmantoto pieturu “Vizuļi”, kas atradās netālu uz pašvaldības ceļa);
· no Pļaviņām rīta reisā autobuss izbrauks piecas minūtes vēlāk – plkst. 7.45 (iepriekš - plkst. 7.40) un neapstāsies pieturā “Bērzaunes skola”, bet pasažierus uzņems vai izlaidīs pieturā “Vizuļi”, kas atrodas uz autoceļa P37 Pļaviņas (Gostiņi)—Madona—Gulbene (tā aizvieto iepriekš izmantoto pieturu “Vizuļi”, kas atradās netālu uz pašvaldības ceļa);
· no Aiviekstes autobuss reisā izbraucot plkst. 13.40, galapunktā Madonas autoostā iebrauks plkst. 14.20 (iepriekš - plkst. 14.30), kā arī izbraucot reisā plkst. 7.00 tas galapunktā būs plkst. 7.40 (iepriekš - plkst. 7.50).
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6723 Madona–Jāņukalns–Jaunkalsnava Pļaviņas palielinās autobusa braukšanas ātrums starp pieturām, tāpēc autobuss rīta reisā plkst. 7.40 no pieturas “Jaunkalsnava 1” galapunktā Madonā iebrauks plkst. 8.36 (iepriekš - plkst. 8.45), bet pēcpusdienas reisā plkst. 14.00 no Madonas autoostas galapunktā Jaunkalsnavā būs plkst. 14.56 (iepriekš - plkst. 15.05).
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6340 Madona–Bērzaune–Vestiena palielinās autobusa braukšanas ātrums starp pieturām, tāpēc autobuss vakara reisā plkst. 16.40 no Madonas autoostas galapunktā Vestienā iebrauks plkst. 17.10 (iepriekš - plkst. 17.20), savukārt rīta reisā plkst. 8.22 no Vestienas galapunktā Madonā iebrauks plkst. 8.52 (iepriekš - plkst. 9.02).
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6996 Madona–Ērgļi–Liepkalne–Upmalas palielinās autobusa braukšanas ātrums starp pieturām, tāpēc autobuss rīta reisā plkst. 8.20 no pieturas “Upmalas” galapunktā Madonas autoostā iebrauks plkst. 10.16 (iepriekš - plkst. 10.35), vakara reisā lplkst. 17.07 no pieturas “Upmalas” galapunktā Madonā iebrauks plkst. 19.03 (iepriekš - plkst. 19.22), kā arī no Madonas autoostas pēcpusdienas reisā izbrauks desmit minūtes vēlāk - plkst. 15.10 (iepriekš - plkst. 15.00).
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5464 Madona–Mārciena–Mētriena divos reisos autobuss turpmāk apstāsies pieturā “Mārciena” un tiem mainīts pienākšanas laiks galapunktā – reisā plkst. 16.30 no Ļaudonas galapunktā Madonā būs plkst. 17.07 (iepriekš - plkst. 17.06), kā arī reisā plkst. 7.30 no Madonas autoostas galapunktā Ļaudonā būs plkst. 8.07 (iepriekš - plkst. 8.06).
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6997 Madona–Zvidziena–Lubāna autobuss pēcpusdienas reisā no Madonas autoostas izbrauks 15 minūtes vēlāk – plkst. 15.15 (līdz šim - plkst.15.00).
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina SIA “Norma-A”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Vidzemes plānošanas reģionu.