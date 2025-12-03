Iedzīvotāji šķiro arvien vairāk: akcijā “Tīrmāja” savākti 1340 tonnas atkritumu
Šogad akcijā “Tīrmāja” Latvijā savāktas 1340 tonnas atkritumu, kas ir par aptuveni 9 % vairāk nekā pērn, informē atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma “CleanR” valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs.
Kopumā atkritumu apsaimniekotājs šogad akcijā “Tīrmāja” pieņēma un apstrādāja aptuveni 13500 iedzīvotāju pieteikumu.
“Salīdzinājumā ar pērno gadu akcijā nodoto atkritumu apjoms ir nedaudz pieaudzis. To var skaidrot gan ar to, ka iedzīvotāju acīs pieaug šķirošanas nozīme, tātad atkritumi nenonāk tur, kur tiem nevajadzētu nonākt, kā arī ar to, ka šādas akcijas jau tiek atpazītas, novērtētas un gaidītas. Mēs vēlamies pateikties gan pašvaldībām, gan iedzīvotājiem, kas gadu no gada ir atvērti sadarbībai un atbalsta šīs kopīgās iniciatīvas. Tā mēs visi kopā panākam to, ka Latvija kļūst tīrāka, savukārt iedzīvotāji – atbildīgāki un zinošāki,” norāda Valerijs Stankevičs.
Aktīvākie akcijas “Tīrmāja” dalībnieki šogad ir bijuši Ķekavas pilsētas un pagasta, kā arī Baložu pilsētas iedzīvotāji ar 2925 pieteikumiem un 199 tonnām izvesto atkritumu. Viņiem sekoja Carnikavas pagasta iedzīvotāji, kur dalībai akcijā tika saņemti 2311 pieteikums, bet izvestas – 125 tonnas atkritumu.
Akcijā kopumā otrreizējai izmantošanai vai pārstrādei nodotas 1002 tonnas lielgabarīta atkritumu, 165 tonnas elektrotehnikas, 63 tonnu bioloģiski norādāmo atkritumu un 39 tonnas riepu. Tāpat nodotas 36 tonnas tekstila, 31 tonna stikla, 3,44 tonnas jaukta iepakojuma (tostarp, PET pudeles, iepakojumu vāciņi un korķīši, kartona kastes) un 0,3 tonnas bīstamo atkritumu.
Savukārt pērn akcijā “Tīrmāja” visā Latvijā tika savāktas kopumā 1255 tonnas atkritumu. No tiem lielākā daļa jeb 801 tonna bija lielgabarīta atkritumi. Tāpat tika nodotas 237 tonnas elektroiekārtu, 79 tonnas riepu, 49 tonnas stikla iepakojuma un 21 tonna tekstila.
“CleanR” vērš uzmanību, ka iedzīvotāji visu gadu elektroiekārtas, iepakojumu, tekstilu un citus atkritumus var nodot arī tiem speciāli paredzētajos savākšanas punktos un laukumos, kas atrodami interaktīvajā kartē tīmekļa vietnē www.skiroviegli.lv.
“Šķiroto atkritumu nodošanas punktos ik gadu katra mājsaimniecība bez maksas var nodot vienu riepu komplektu – četras riepas. Tāpat šķirošanas laukumos privātpersonas bez maksas var nodot arī daudz citu atkritumu, piemēram, papīru, kartonu un stikla, koka, plastmasas un metāla iepakojumu, kā arī spuldzes, eļļas un to filtrus, akumulatorus un baterijas,” atgādina Stankevičs.
Uzņēmuma pārstāvis uzsver: pareiza atkritumu šķirošana nodrošina, ka tie nenonāk poligonā vai dabā. Nepareizas apsaimniekošanas dēļ atkritumi rada ievērojamu apdraudējumu videi un cilvēkiem, jo kaitīgās vielas izplatās gaisā, augsnē un ūdeņos. Savukārt, dodot otro dzīvi vai pārstrādājot nolietotās preces, kaitējums ievērojami samazinās un dažkārt iespējams atgūt vērtīgas izejvielas. Piemēram, bateriju pārstrādē var iegūt tajās esošos metālus – zeltu, varu un alumīniju, – kas pēcāk tiek izmantoti jaunu produktu ražošanā.
Šogad akcija norisinājās Jūrmalas valstspilsētā, Carnikavas pagastā, Vangažos un Garkalnes pagastā, Stopiņu pagastā, Ropažu pagastā, Inčukalna pagastā, Ikšķilē un Tīnūžu pagastā, Baldonē, Daugmales pagastā un Dzērumos, Ķekavas pilsētā un pagastā un Baložos, kā arī Ozolniekos un Dagdas pilsētā un pagastā. Saņemot iedzīvotāju pieteikumus, “CleanR” apbraukāja katru no adresēm un savāca nolietoto elekrotehniku, tekstilizstrādājumus un citus atkritumus.
“CleanR” un ražotāju atbildības sistēmas apsaimniekotāja “Zaļā josta” rīkotā akcija notika jau trešo gadu. “Tīrmāja” radīta, lai iedzīvotāji varētu droši un ērti sakārtot savu apkārtni un videi draudzīgā veidā atbrīvoties no tā, kas vairs nav vajadzīgs – mēbelēm, sadzīves tehnikas un citiem atkritumiem.
Šķirot pareizi ir ne vien ilgtspējīgi, bet arī izdevīgi. Tā iespējams samazināt atkritumu izvešanas izmaksas līdz pat 30 %, jo tā samazinās atkritumu konteinera tilpums vai izvešanas biežums. Tikmēr BIO atkritumu izvešanas maksa ir par 40 % zemāka, nekā sadzīves atkritumiem, bet iepakojuma un stikla atkritumu konteineri tiek izvesti bez maksas, uzsver Stankevičs.