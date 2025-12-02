FOTO: Daugavpilī pasakainā skaistumā iemirdzējusies galvenā Ziemassvētku egle
Līdz ar pirmo Adventi arī Daugavpilī sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks, un Vienības laukumā jau spoži mirdz pilsētas galvenā egle. Šogad svētku noformējums tapis, iedvesmojoties no grāmatas “Mazais princis” un aicinot daugavpiliešus un pilsētas viesus baudīt svētkus “Sapņu galaktikā”.
Daugavpils Ziemassvētku devīze ir “Sapņu galaktika”, bet atslēgas frāze – “Tu esi atbildīgs par to, ko esi pieradinājis”. Šis vēstījums uzsver attiecību nozīmi un atbildību par saviem sapņiem, piešķirot svētku laikam dziļu un pārdomas rosinošu saturu, vēstī Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā.
Kā ierasts, galvenais svētku elements ir egle Vienības laukumā, kura šoreiz pārtapusi par Visuma asi. Tās zaros mirdz bezgalīgas galaktikas, simbolizējot mūsu sapņus, kas nereti šķiet tik lieli, ka tos grūti aptvert, taču vienmēr ir sasniedzami. Ap šo Visuma centru riņķo krāsainas planētas. Bet gaismas virteņu plīvurs, kas izklāts virs egles, atgādina neredzamo debesu telpu, kurā dzimst jaunas idejas un kur tās iegūst spārnus, maigi sargājot svētku gaismu.
Šajā “Sapņu galaktikā” ir paredzēta vieta arī apmeklētājam. Kā īpašs foto objekts ir Mazā prinča šalle, kuru ikviens var pielaikot, nostājoties planētas priekšā, un uz mirkli iejusties paša Mazā Prinča lomā. Līdzās stāv uzticamā lapsa, kas atgādina, ka sapņi, gluži kā dzīvas būtnes, ir trausli un jūtīgi. Tos var pieradināt tikai ar pacietību, rūpēm un uzticību. Sapņi prasa mūsu atbildību – tiem jābūt pietiekami spilgtiem, lai iedvesmotu, pietiekami tīriem, lai vestu pa pareizo ceļu, un pietiekami īstiem, lai ar tiem.
Daugavpils galvenās Ziemassvētku egles iedegšana. 30.11.2025.
Adventes laiks Daugavpilī sācies ar īpašiem notikumiem. Sestdien, 29. novembrī, Pirmās adventes priekšvakarā skvērā pie Rīgas ielas un Cietokšņa ielas krustojuma notika Svētbrīdis kopā ar Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes prāvestu Mārtiņu Klušu un Vienības nama sieviešu kori “Rūta”. Tika iedegta pirmā svece pilsētas lielajā Adventes vainagā.
Savukārt svētdien, 30. novembrī, Vienības laukumā simtiem daugavpiliešu un viesu piedalījās galvenās egles iedegšanā. Pasākumu kuplināja Vienības nama vokālās studijas “Pērlītes” dziedātāji, rūķu Zumbas komanda, Meža rūķu mazais orķestris un solists Laimis Rācenājs. Notikumā galvenās lomas spēlēja Mazais princis, Lapsa un Roze, piešķirot svētku sākumam īpašu noskaņu un simbolisku vēstījumu.
“Mazā prinča” ainas, sapņu galaktikas un zvaigznāji rotā arī Rīgas ielu, Andreja Pumpura skvēru un Dubrovina parku, bet līdz pat Ziemassvētkiem svētku gaisma pakāpeniski iemirdzēsies arī Daugavpils apkaimēs.