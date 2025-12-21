Ko runā tīmeklī: kas tevi nodod kā mileniāli?
Tūlīt jau pienāks 2026. gads, un mēs atkal kļūsim par gadu vecāki. Ir pienācis laiks atskatīties un padomāt, ko esam paveikuši, kā esam izmainījušies, bet varbūt arī — nemainījušies. Sociālajā tīklā “Threads” Inga jeb inga_tii uzdevusi jautājumu: “Kas tevi nodod kā mileniāli?”
Kas ir mileniāļi?
Tiek uzskatīts, ka par mileniāļiem sauc cilvēkus, kuri dzimuši no 1980. gada līdz aptuveni 2000. gadam. Viņi ir pirmā paaudze, kas jaunībā piedzīvoja digitālās tehnoloģijas — datorus, internetu, mobilos telefonus.
Mileniāļu paaudzes mode ir ikoniska: džinsi ar zemu jostasvietu, sporta kostīmi, spīdīgi topiņi, bikses ar leoparda rakstu, “Converse” un “Vans” apavi, platās jostas. Arī šobrīd veikalu plauktos var redzēt drēbju gabalus, kas atgādina to, kas tika nēsāts 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā.
Modes krāšņums 2000. gados
Jauns.lv ielūkojās žurnāla "Sīrups" arhīvos, lai uzzinātu, kādas tendences valdīja pirms vairāk nekā 20 gadiem, un vai patiešām daudz kas ...
Vēlāk mileniāļi kļuva par minimālisma kustības virzītājiem. Arī modē tas atspoguļojās — mileniāļi sāka velkāt monohromus tērpus, pārdošanā parādījās pieguļoši džinsi ar augstu jostasvietu.
Tā ir paaudze, kas aktīvi lietoja “draugiem.lv”, “Skype”, “Tumblr”, “Twitter” (tagad “X”), piedzīvoja lietotni “Vine”, pirms pārgāja uz “Facebook”, “Instagram”, “TikTok” un “Threads”.
Bet kas, bez šiem visiem rādītājiem, vēl norāda uz to, ka esi mileniālis?
Inga ir pirmā, kas atbild uz savu jautājumu, minot, ka sākotnēji uzskatīja, ka platforma “Threads” darbojas līdzīgi kā “X”: “Atpaliekot no sociālo tīklu jaunumiem, liku saviem iepriekšējiem “Threads” haštagus, kuri, kā izrādās, šeit nedarbojas,” beigās pievienojot klauna emocijzīmi. Vēl sieviete min, ka “mašīnā pagriež klusāk mūziku, lai labāk redzētu.”
Aija bilst, ka viņai labāk patīk valkāt pieguļošos džinsus: "Man vēl aizvien labāk patīk skinny džinsi nekā baggy bikses.” Šim viedoklim piekritušas vairākas dāmas.
Uldis min: “Lielos pirkumus veicu no datora nevis telefona”. Un 184 cilvēki novērtējā Ulda teikto ar “patīk”.
Martins savukārt norāda, ka viņa nepatīk ierakstīt audio ziņas lietotnē “Whatsapp”.
Z paaudze mīl vilkt pusgarās zeķes, it īpaši, ja tās izrāda kaut ko, kas viņiem patīk, piemēram, mīļākā seriāla varoņus. Uz to Katrīna bilst: “Dodu priekšroku neuzkrītošām īsajām zeķēm, paslēptām apavos.”
Marta komiski atbild: “Ir klienta kartes no visām aptiekām, veikaliem.” Arī Mara iesmej, rakstot: “Seja.” Bet Elīna vēsta, ka vēl joprojām saka “yolo”.
Lelde atminas: “Nesen domāju par mūsdienu izteicieniem (6,7 un sigma utt.), iedomājos, vai kāds vēl lieto teicienu: “Čau, Rasma”?”
Mēness Laura: “Joprojām izmantoju plānotāju, ko aizpildu manuāli. Lasu grāmatas no fiziskām grāmatām (kaut kur ir bibliotēkas kartiņa, tā vecā brūnā ar sākuma gadu 96’). Atceros “draugiem.lv”, “one.lv”, “face.lv”. Atceros, ka Bērnu Pasaulē varēja nopirkt “kruta” dizaina pīrsingus. Zinu, kur bija essential, Pulkvedim neviens neraksta un PELMEŅI!!! Piedzīvoju laiku, kad pirms “Forum Cinemas” meklēji filmu starp “Oskars”, “Daile”, “Kino52”, “K.Suns”. Kruti bija uzvilkt "Bik Bok" hūdiju ar krāsaino “WOW” uzrakstu.”
Agita dalās: “Mājās pie sienas karājās pāršķirams (mēnešu) kalendārs, somā vienmēr līdzi plānotājs. Mīļākais apģērbs ir melns T-krekls + sarkani rūtains krekls, šaurie džinsi. Zinu "Selgas" cepumu tortes recepti no galvas. Zinu, kā izmantot ceļmallapu.”
Uz kas tevi nodod?