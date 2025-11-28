PTAC sāk pārbaudi par “Bite” slepenu pakalpojumu pieslēgšanu bez patērētāju piekrišanas
Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) saņemtas sūdzības par SIA “BITE Latvija”, kas automātiski pieslēdz papildu pakalpojumus bez patērētāju piekrišanas. PTAC aicina rūpīgi izvērtēt izmaiņas un rakstveidā vērsties pie pakalpojuma sniedzēja.
PTAC informē, ka pēdējo dienu laikā ir saņemts ievērojams skaits sūdzību par SIA “BITE Latvija” komercpraksi, kas saistīta ar papildu pakalpojumu “Bite Pamatkomplekts” automātisku pieslēgšanu bez patērētāju piekrišanas.
Ņemot vērā saņemtās sūdzības, PTAC ir uzsācis izvērtēt minēto praksi un pārbaudīt tās atbilstību normatīvajiem aktiem. Ar šo paziņojumu PTAC sniedz atbildi tiem patērētājiem, kuri iesnieguši sūdzības vai lūguši konsultāciju par konkrēto SIA “BITE Latvija” rīcību.
Svarīga informācija patērētājiem
Elektronisko sakaru likums nosaka, ka pakalpojumu sniedzējs drīkst palielināt ikmēneša maksu par internetu, telefonu vai citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem. Tomēr pakalpojumu sniedzējs nedrīkst pieslēgt papildu pakalpojumus, kas nav elektronisko sakaru pakalpojumi bez Jūsu skaidras piekrišanas.
Kā rīkoties patērētājiem?
Pārbaudiet e-pastu vai pašapkalpošanās portāla profilā pieejamo informāciju! Ja konstatējat, ka Jums plānots pieslēgt papildu pakalpojumu, kas nav elektronisko sakaru pakalpojums, nekavējoties rakstiski sazinieties ar SIA “BITE Latvija” un izsakiet iebildumus par konkrētā papildu pakalpojuma pieslēgšanu!
Pieprasiet līdzšinējā elektronisko sakaru pakalpojuma līguma turpināšanu bez “Bite Pamatkomplekts” pieslēgšanas.
Aicinām sekot līdzi turpmākajai informācijai PTAC mājaslapā vai PTAC sociālo mediju kontos, kur PTAC, tiklīdz tiks noslēgta komersanta prakses izvērtēšana, informēs patērētājus par rezultātiem.