Traģēdija tūristu iecienītajā Nidā: “lidojums” 15-20 metru augstumā motociklistam beidzas letāli. VIDEO
Lietuvas kūrortpilsētā Nidā, kas ir viena no iecienītākajām tūristu atpūtas vietām Kuršu kāpā, nedēļas nogalē notikusi neiedomājama traģēdija – uz ledus gāja bojā vietējais iedzīvotājs, kurš ar sniega motociklu ietriecās Nidas molā.
Kā vēsta lietuviešu portāls 15min, sestdien ap plkst. 15.51 Neringā, Kuršu kāpā pie Nagļu ielas, sniega motocikls “Lynx GT Comender 900HE”, ko vadīja 51 gadu vecs vīrietis, braucot pa ledu, ietriecās apsnigušā molā, pacēlās augstu gaisā un ar spēcīgu triecienu nokrita zemē.
Vīrietis gāja bojā notikuma vietā. Sociālajos tīklos tikmēr izplatījās videoieraksts, kurā redzams nelaimes brīdis. Līdz policija oficiāli apstiprināja incidenta faktu, sabiedrībā izskanēja arī dažādas versijas – tostarp minējumi, ka video uzņemts ārpus Lietuvas vai pat radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību.
Vietējie bojāgājušo raksturo kā pieredzējušu sniega motocikla vadītāju. Pēc aculiecinieka teiktā, negadījuma vieta atradusies aptuveni 40 metru attālumā no mola, un tieši tik tālu aizlidojis arī sniega motocikls. Tiek pieļauts, ka lidojuma laikā tas varējis pacelties 15–20 metru augstumā.
Neoficiāli tiek minēts, ka vīrietis, iespējams, mēģinājis pārlekt pāri molam, taču šis riskantais manevrs beidzies ar traģiskām sekām.