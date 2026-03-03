Iestudējuma "Bolderāja" pirmizrādes viesi Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī 2026. gada februārī
2026. gada 27. februārī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī notika režisora Elmāra Seņkova iestudējuma "Bolderāja" pirmizrāde.
FOTO: Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī nosvin Elmāra Seņkova iestudējuma "Bolderāja" pirmizrādi
Aizvadītās nedēļas nogalē Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī notika režisora Elmāra Seņkova iestudējuma "Bolderāja" pirmizrāde.
Izrāde skatītājus aicina uz kāzu svinībām kādā Rīgas apkaimes rajonā, kur svētku noskaņa pamazām pārtop emocionālā sadursmē. Zem spožās virskārtas atklājas noklusēti aizvainojumi, neatbildēti jautājumi un pagātnes jūtas, kas negaidīti ielaužas tagadnē. Vakars balansē starp komēdiju un drāmu, ļaujot skatītājiem vienlaikus smieties un atpazīt sev tuvus dzīves paradoksus.
“Kā mums, sabiedrībai, tikt galā ar vienaldzību un savas dzīves atbildības uzņemšanos? Ērti paklusēt – tā mierīgāk. Šobrīd pasaules cinisms un bezkaunība tikai pastiprina vienaldzību. Kur ir robeža, kad vairs nevar klusēt un jākliedz patiesība? Un vai to gribēs kāds sadzirdēt, vai tas ko mainīs? Vai esam gatavi uzņemties atbildību par pagātnes izdarīto un neizdarīto?” uzsver režisors Elmārs Seņkovs.
Ieskats Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra izrādē "Bolderāja"
Radošo komandu režisora Elmāra Seņkova vadībā veido dramaturģe Justīne Kļava, scenogrāfs Adriāns Toms Kulpe, komponists Edgars Mākens, kostīmu mākslinieces Felicita Gāga un Alisa Ontensone, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, tulkotāja Lina Ovčiņņikova, režisora asistents Sergejs Smikovs un izrādes vadītāja Svetlana Voroņecka. Izrādē piedalās Čehova teātra aktieri Jekaterina Frolova, Elīna Bartkeviča, Jevgeņijs Čerkess, Volodimirs Gorislavecs, Aleksandrs Maļikovs, Veronika Plotņikova, Natālija Živeca, Maksims Busels, Šamils Hamatovs, Ivans Streļcovs, Tatjana Lukašenkova/Gaļina Rosijskaja, Tatjana Gurēviča, Anatolijs Fečins un Dmitrijs Jegorovs, kā arī pieaicinātie aktieri Dārta Cīrule un Sergejs Smikovs.
Tuvākās izrādes: 13.03. (19:00), 29.03. (18:00), 31.03. (19:00), 14.04. (19:00), 15.05. (19:00), 29.05. (19:00).