Zināms oficiālais “Grejas anatomijas” zvaigznes Ērika Deina nāves cēlonis
Apstiprināts Holivudas aktiera Ērika Deina oficiālais nāves cēlonis.
Kā liecina viņa miršanas apliecība, seriālu “Grejas anatomija” un “Eiforija” aktieris miris no elpošanas mazspējas. Savukārt kā pamatcēlonis (pamatslimība) norādīta amiotrofā laterālā skleroze (ALS).
Deins mira 19. februārī 53 gadu vecumā, zaudējot cīņā ar ALS. Aktiera ģimene izplatīja paziņojumu, rakstot: “Ar smagām sirdīm paziņojam, ka Ēriks Deins ceturtdienas pēcpusdienā aizgāja mūžībā pēc drosmīgas cīņas ar ALS. Savās pēdējās dienās viņu ieskāva tuvi draugi, viņa uzticīgā sieva un divas skaistās meitas — Billija un Džordžija, kas bija viņa pasaules centrs. Visā ceļā ar ALS Ēriks kļuva par kaismīgu informētības un pētniecības atbalstītāju, apņēmies panākt pārmaiņas tiem, kuri saskaras ar to pašu cīņu. Viņa ļoti pietrūks, un viņš vienmēr tiks pieminēts ar mīlestību. Ēriks dievināja savus fanus un ir mūžīgi pateicīgs par mīlestību un atbalstu, ko saņēmis. Ģimene lūdz ievērot privātumu, kamēr viņi pārdzīvo šo neizturamo laiku.”
Deins par savu ALS diagnozi paziņoja 2025. gada aprīlī. “Man ir diagnosticēta ALS. Esmu pateicīgs, ka man blakus ir mana mīlošā ģimene, kamēr kopā ejam cauri šai nākamajai dzīves nodaļai,” viņš toreiz sacīja.
Deins dzimis un uzaudzis Sanfrancisko, Kalifornijā, un karjeru sācis 90. gadu sākumā ar nelielām vieslomām iemīļotos komēdijseriālos, piemēram, “Saved By the Bell” un “The Wonder Years”. Tikai 2000. gadā viņš ieguva savu izrāviena lomu — Džeisonu Deinu seriālā “Amulets”, kuru atveidoja seriāla trešajā sezonā. Tomēr Deina profesionālā dzīve būtiski mainījās, kad 2006. gadā viņš debitēja kā doktors Marks Slouns seriālā “Grejas anatomija”.