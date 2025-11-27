Latvija gatavojas pārtraukt regulāros pasažieru pārvadājumus uz Krieviju un Baltkrieviju
Satiksmes ministrija (SM) izstrādā Ministru kabineta (MK) rīkojuma projektu par regulāro pārvadājumu pārtraukšanu ar agresorvalstīm - Krieviju un Baltkrieviju, informēja partija "Progresīvie".
Saeima ceturtdien noraidīja Nacionālās apvienības (NA) deputātu pieprasījumu satiksmes ministram Atim Švinkam (P) "Par sabiedrisko pasažieru pārvadājumiem uz agresorvalstīm Krieviju un Baltkrieviju".
Švinka uzsver, ka viņš sācis sistemātisku darbu, samazinot draudus - nepagarinot licences, pārtraucot neregulāros reisus un sākot regulāro pasažieru pārvadājumu apturēšanas procesu.
Ministrs iezīmē, ka Latvijā ir trīs pasažieru pārvadājumu veidi - neregulārie pasažieru pārvadājumi (pēc pasūtījuma), regulārie pasažieru pārvadājumi (pēc kustības grafika), kā arī neregulārie pasažieru pārvadājumi tranzītā caur Latvijas teritoriju.
Neregulārie pasažieru pārvadājumi uz agresorvalstīm - kā tiešie, tā tranzītā - ir aizliegti kopš šī gada 1. novembra. Aizliegums attiecas uz visiem pārvadātājiem neatkarīgi no pārvadātāja juridiskās personas vai transportlīdzekļa reģistrācijas valsts.
Savukārt jautājumā par regulāro pārvadājumu pārtraukšanu - šobrīd tādi tiek veikti trīs maršrutos uz Krieviju un trīs maršrutos uz Baltkrieviju - tiek izstrādāts MK rīkojuma projekts, pauž ministrs. Tāds esot nepieciešams, lai noteiktu ierobežojumus pasažieru starptautisko regulāro pārvadājumu ar autobusu veikšanai, anulējot esošās maršruta atļaujas vai nepagarinot to derīguma termiņu.
Švinka skaidro, ka MK rīkojums būs pamatots ar drošības apsvērumiem, un paredzēs iespēju pārvērtēt lēmumu, ja drošības apstākļi mainās, taču, lai "izvairītos no finansiālu zaudējumu radīšanas valstij, to nepieciešams sagatavot juridiski korektā veidā".
Ilgtermiņa risinājumam SM izvērtējot nepieciešamību grozīt normatīvo aktu regulējumu, iekļaujot drošības risku vērtējumu kā pamatu atļauju izsniegšanas ierobežošanai vai apturēšanai.
Tāpat Švinka atzīmē, ka jāņem vērā, ka Lietuvā šobrīd tiek apkalpoti 29 regulārie starptautiskie pasažieru maršruti ar autobusiem uz Krieviju un Baltkrieviju, bet Igaunijā - tikai tranzīta satiksmei (galvenokārt uz Sanktpēterburgu). Vienota un saskaņota Baltijas valstu un Eiropas Savienības (ES) pieeja pasažieru pārvadājumu ierobežojumiem būtu svarīga, lai noteiktie ierobežojumi atstātu paliekošu ietekmi uz drošības situāciju reģionā, uzskata ministrs.
Iepriekš ziņots, ka NA deputāti pieprasīja satiksmes ministram skaidrot, kāpēc, neskatoties uz valdības aicinājumu neceļot uz Krieviju un Baltkrieviju un drošības dienestu brīdinājumiem par izlūkošanas, vervēšanas un kontrabandas riskiem, joprojām tiek atļauti regulārie pasažieru pārvadājumi uz šīm valstīm.