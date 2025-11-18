Saeimas priekšsēdētāja aicina nepieļaut sabiedrības iekšējo šķelšanos
Paaudzēm mainoties, šodien brīvība tiek uztverta pašsaprotami, tomēr tā joprojām ir vērtība, ko nepieciešams sargāt - gan pret ārējiem apdraudējumiem, gan sabiedrības iekšējo šķelšanos, otrdien uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai veltītajā parlamenta svinīgajā sēdē.
Viņa sacīja, ka latvieši ir stipra un sirsnīga tauta. "Latvieši to skaļi nesaka, bet viņos mīt nelokāma mīlestība uz savu zemi. Un, kad pienāk brīdis, kad kopā jāpaceļ karogs, katrs ar savu stāstu, ar savu pieredzi kļūst par vienu veselumu," viņa pauda.
Mieriņa uzsvēra, ka brīvība nav tikai vārds, bet patiesa vērtība, ko sargāt, kopt un nodot tālāk nākamajām paaudzēm.
Viņa pauda, ka brīvība latviešiem ir bijusi centrālā pastāvēšanas ass. "Būt brīviem savā zemē, domā un ticībā. Būt savas zemes saimniekiem un spēt darīt pašiem. Brīvības apziņa ir vērtība, kas mūsos sakņojusies cauri paaudzēm," sacīja Mieriņa, vienlaikus atzīmējot, ka šodien, kad pasaulē un arī Latvijas sabiedrībā jūtama spriedze, būtiski runāt gan par to, kas vieno, gan par to, kas šķeļ.
Viņa uzsvēra, ka cilvēki ir atšķirīgi, ar dažādiem viedokļiem un uzskatiem. Varbūt tieši šobrīd vajag apstāties, ieklausīties un meklēt kopīgo, aicināja Saeimas priekšsēdētāja, akcentējot, ka reizēm, šķiet, aizmirstam, ka brīvība nozīmē arī spēju ieklausīties un veidot dialogu.
Viņa norādīja, ka 35 neatkarības gadus Latvijā cilvēki ir dzīvojuši nemitīgas izaugsmes un attīstības laikā. "Mēs esam dzīvojuši brīvības un demokrātijas skurbināti un šodien esam attapušies kraujas malā, jo, kā izradās, brīvība nav tikai apziņa, bet gan drosme un rīcība, kas prasa stingru stāju un zināmas pūles," pauda Saeimas priekšsēdētāja.
Karš Ukrainā esot atgādinājums, ka izaicinājumi ir daudz lielāki par savstarpējām ķildām. Ukrainas tauta ar savu drosmi un pašaizliedzību atgādina, ka brīvība ir reizē dārga un trausla, uzsvēra politiķe. "Šis karš ir brīdinājuma signāls, ka mums visas pūles ir jāvelta mūsu drošības stiprināšanai - iekšēji, ārēji un arī katrā no mums," pauda Mieriņa.
Viņa atgādināja, ka Latvijas valsts tika dibināta dažādiem politiskajiem spēkiem un ideoloģijām vienojoties kopīgā pārliecībā, ka latviešiem ir vajadzīga sava brīva valsts, ka latvieši var dzīvot zem viena karoga, runāt vienā valodā.
Latvijas dibināšana ir pierādījums tam, ka pretēji viedokļi spēj pastāvēt līdzās un tiem nav jābūt konkurējošiem, sacīja Saeimas priekšsēdētāja, atzīmējot, ka jākļūst par nobriedušu demokrātiju, kurā mācās cieņpilni diskutēt un apzināties atbildību par valsts nākotni.
Saeimas priekšsēdētāja norādīja, ka šogad atzīmējam 90 gadus kopš pašu rokām celts un vēlāk nosargāts, kopts un atjaunots Brīvības piemineklis. Tas ir nospiedums vēsturē un apliecinājums mums pašiem - Latvija ir un būs, cauri laikiem un cauri gadu simtiem, sacīja Mieriņa.
"Tā ir ģimene, paši tuvākie, kas ar atmiņu stāstiem veido patriotismu, veido piederību šai vietai, ko saucam par mājām - Latviju. Ikvienā ģimenē, bērnudārzā, skolā, svētku koncertos un ikdienā cauri mūsu dzīvēm mēs izjūtam patriotismu. To sajūtu, kad šķiet, ka mūsu sirdīs kas notrīs, dzirdot Latvijas vārdu, jūtot blakus stāvošā plecu, izskanot himnas pēdējām notīm vai pēc ilgākas prombūtnes atgriežoties Rīgas lidostā," pauda Saeimas priekšsēdētāja.