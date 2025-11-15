Latvija ievieš modernu šūnu apraidi - kas par to jāzina?
Iedzīvotāju drošības uzlabošanai Latvijā ieviesta šūnu apraide – mūsdienīgs un efektīvs rīks, ar kura palīdzību sabiedrība operatīvi saņems informāciju par dažādiem apdraudējumiem. Par ko informēs šūnu apraide, kādus paziņojumus iedzīvotāji saņems savos viedtālruņos un kā šie paziņojumi izskatīsies, stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Uldis Ķevers.
Šūnu apraide ir mobilo sakaru tīkla kanāls, kurš var tikt izmantots kā agrīnās brīdināšanas sistēmas rīks. Tas ļauj ātri informēt sabiedrību par bīstamiem laikapstākļiem, avārijām un citām situācijām, kuras apdraud cilvēku veselību, drošību vai dzīvību. Latvijā agrīnās brīdināšanas sistēmu veido vairāki elementi – trauksmes sirēnas, lietotne “112 Latvija”, sabiedriskais medijs, tomēr šūnu apraide ir daudz operatīvāka, jo nepieciešamības gadījumā ļauj īsā laikā informēt iedzīvotājus daļā vai visā valsts teritorijā, nosūtot paziņojumus uz viedtālruņiem.
“Ja ir apdraudēta cilvēka veselība, drošība vai dzīvība, nozīme var būt katrai sekundei. Tāpēc šūnu apraides ieviešana ir ieguvums visai sabiedrībai, jo paver iespēju ātri saņemt svarīgu informāciju bez īpašām papildu darbībām,” saka VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Uldis Ķevers.
Sistēmas starptautiskais nosaukums būs LV-ALERT – veidots pēc tāda paša principa kā citās Eiropas valstīs.
Kāpēc vajadzīga šūnu apraide?
“Pastāv dažādi apdraudējumi cilvēka veselībai, drošībai vai dzīvībai, kas attīstās dažādos tempos. Arī smēķēšana ir veselības apdraudējums, taču ilgtermiņa un individuāls, tāpēc par to brīdina citi dienesti citos veidos. Toties, piemēram, plašs meža ugunsgrēks, ko izraisījis nevērīgi nomests izsmēķis, var izplatīties ļoti strauji un apdraudēt daudzus cilvēkus, gan liesmām pietuvojoties dzīvojamām ēkām, gan sadūmojumam piesārņojot gaisu. Tāpēc, piemēram, par šādām situācijām iedzīvotāji attiecīgajā teritorijā saņems šūnu apraides paziņojumu,” skaidro Uldis Ķevers.
Vēl viena šīs sistēmas priekšrocība ir iespēja informēt cilvēkus tikai apdraudētajā teritorijā. “Ja atceramies lielos plūdus Jēkabpilī pirms dažiem gadiem, visa Latvija zināja, kur atrodas izmitināšanas vietas evakuētajiem jēkabpiliešiem, – tas tika pārraidīts visā valstī, izmantojot sabiedriskā medija ēteru. Taču visai valstij šāda informācija nav nepieciešama. Šūnu apraide ļauj uzzīmēt kartē teritoriju, kuru vēlamies apziņot, un informācijas izplatīšanā iesaistīt tikai tos mobilo sakaru torņus, kuru signāls pārklāj attiecīgo teritoriju,” skaidro Uldis Ķevers.
Kā izskatīsies un izklausīsies šūnu apraides paziņojumi?
“Šovasar daļa viedtālruņu lietotāju jau saņēma šūnu apraides paziņojumus. Galvenais, ar ko tie atšķiras no citiem ienākošajiem paziņojumiem, ir skaļš skaņas signāls ar vibrāciju, un ziņa nav speciāli jāatver – tā uzreiz parādās viedtālruņa ekrānā,” stāsta Uldis Ķevers.
Šūnu apraides ietvaros iespējami trīs brīdinājuma pakāpju paziņojumi. Sarkanais (Android tālruņos tas saucas “Sarkanais brīdinājums”, Apple – Presidential Alert) paredzēti būtiskiem un ārkārtējiem valdības paziņojumiem sabiedrībai, piemēram, par ārkārtas situācijas izsludināšanu, kur noteikti īpaši režīmi (komandantstunda vai militāra iebrukuma gadījumā – mobilizācija). Oranžais (Android – “Oranžais brīdinājums”, Apple – Extreme Alert) ziņos par apdraudējumiem, kurus nav iespējams iepriekš prognozēt un kuri prasa tūlītēju rīcību, piemēram, bīstamu ķīmisku vielu noplūde un nepieciešamība evakuēties. Savukārt dzeltenā līmeņa brīdinājums vēstīs par prognozējamiem riskiem, lielākoties bīstamiem laikapstākļiem – lielgraudu krusu, vētras un plūdu draudiem. Šūnu apraidē tiek paredzēts arī īpašs paziņojuma veids, lai izplatītu informāciju par pazudušiem bērniem.
Dzelteno brīdinājumu pavadīs nevis skaļais brīdinājuma signāls, bet gan tālruņa lietotāja iestatītais ienākošo ziņu signāls. “Tas nenozīmē, ka šie paziņojumi ir mazāk svarīgi un tos var neņemt vērā, tikai apdraudējums nav tūlītējs un cilvēkiem ir vairāk laika sagatavoties,” saka Uldis Ķevers.
Šīs ziņas nebūs iespējams ignorēt, jo paziņojums būs uzreiz redzams viedtālruņa ekrānā.
Par ko informēs šūnu apraides paziņojumi?
Šūnu apraides paziņojumi informēs iedzīvotājus galvenokārt par veselībai, drošībai vai dzīvībai bīstamām situācijām. Tie būs bīstami un ekstremāli laikapstākļi – vētra, spēcīga snigšana, krusa, plūdu draudi, cilvēku izraisīti un tehnogēni apdraudējumi – piemēram, bīstamu ķīmisku vielu noplūde, ugunsgrēks ar spēcīgu sadūmojumu, nepieciešamība evakuēties, kā arī citi notikumi, kas prasa sabiedrības iesaisti un informētību, – trauksmes sirēnu pārbaude, praktiskas mācības (tai skaitā militāras mācības) vai pazuduši bērni. Divreiz gadā līdz ar trauksmes sirēnu pārbaudēm iedzīvotāji saņems arī šūnu apraides paziņojumu par šo pārbaudi.
“Tā kā šūnu apraides paziņojuma garums ir ierobežots, iedzīvotāji nesaņems detalizētu informāciju, bet gan īsu situācijas skaidrojumu, kas noticis, – vētra, krusa, piedūmojums utt., aicinājumu nekavējoties veikt noteiktas darbības – palikt iekštelpās, doties kaut kur augstāk u. tml. Piemēram: izcēlies ugunsgrēks, ar piedūmojumu izplatās bīstamas ķīmiskas vielas, iedzīvotāji tiek lūgti uzturēties telpās, aizvērt logus un durvis, izslēgt ventilāciju, nedoties ārpus mājas līdz turpmākam paziņojumam. Informējot par bīstamiem laikapstākļiem, jau uzreiz paziņojumā parādīsies arī prognozētais laiks, līdz kuram jāievēro īpaša piesardzība, jo meteorologi šādu informāciju var savlaicīgi sniegt,” stāsta VUGD pārstāvis.
Kurš saņems šūnu apraides paziņojumus?
“Mobilo sakaru torņi nosūtīs paziņojumu savā raidīšanas teritorijā visiem viedtālruņiem (un, ja ražotājs paredzējis, arī citām mobilajām ierīcēm, piemēram, kafijas automātiem un elektroautomobiļiem) neatkarīgi no tā, kura mobilo sakaru operatora klienti ir šo ierīču lietotāji. Galvenais, lai viedtālrunis būtu ieslēgts un lai tā funkcionalitāte ļautu saņemt šūnu apraides paziņojumus,” skaidro Uldis Ķevers.
Katrs viedtālrunis paziņojumu parādīs vienu reizi. Ja cilvēks izbrauks no apdraudētās teritorijas un vēlāk tajā atgriezīsies, viņš atkārtotu paziņojumu nesaņems. Savukārt ceļotājs, kurš iebrauks šajā teritorijā noteiktā laika periodā pēc paziņojuma nosūtīšanas, to saņems automātiski, tiklīdz nonāks attiecīgā mobilo sakaru torņa raidītā signāla zonā. Ja teritorijā darbojas vairāki mobilo sakaru torņi, signālu nosūtīs tas tornis, kurš pirmais atradīs viedtālruni savā uztveršanas zonā.
Lai saņemtu šūnu apraides paziņojumus, viedtālrunim jābūt ieslēgtam un ar atjauninātu programmatūru, bet tam nav nepieciešams interneta pieslēgums. Paziņojumus saņems arī viedtālruņi, kuros nav ievietota SIM karte.
Jaunākajiem viedtālruņu modeļiem šūnu apraides funkcionalitāte ir iestatīta automātiski vai tiks iestatīta līdz ar programmatūras atjauninājumiem, vecākos modeļos var nākties to ieslēgt manuāli. Tomēr jārēķinās, ka viedtālruņiem, kuru vecums pārsniedz 5 gadus, risks ziņojumus nesaņemt ir lielāks vai arī, ja ražotājs vairs nenodrošina programmatūras atjauninājumus, šie viedtālruņi var kļūdaini saņemt šūnu apraides paziņojumus, piemēram, saņemt ziņu bez signāla.
“Jebkurā gadījumā programmatūras atjauninājumi ir jāveic, lai nodrošinātu vienmērīgu ierīces darbību un arī uzlabotu drošības risinājumus,” atgādina Uldis Ķevers.
Cilvēkiem, kuriem nav iespēju lietot viedtālruni vai iegādāties pietiekami jaunu ierīci, joprojām būs pieejama arī informācija sabiedriskajos medijos un tīmekļvietnē 112.lv, bet ikviens ir arī aicināts rūpēties par saviem līdzcilvēkiem, it sevišķi par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, vientuļiem senioriem, bērniem, un pārliecināties, vai viņi ir saņēmuši svarīgu informāciju.
Kā atšķirt šūnu apraides paziņojumus no krāpnieku sūtījumiem?
Šūnu apraides paziņojumos nekad netiks iekļautas saites ar aicinājumu uz tām klikšķināt. Tie saturēs tikai tekstu, turklāt tās nebūs ierastās teksta īsziņas vai WhatsApp ziņas, kas jāatver, lai tās izlasītu, – šie paziņojumi ekrānā parādīsies uzreiz.
“Šūnu apraidē netiks izmantotas interneta vietnes ar tekstiem “spied šeit, uzzināsi to”. Atsevišķos gadījumos aicināsim ikvienu doties uz tīmekļvietni 112.lv, bet nesūtīsim saites,” uzsver VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Uldis Ķevers. Tāpat viņš atgādina – šūnu apraides paziņojumi vēstīs tikai par tiešām nopietniem riskiem cilvēku veselībai, drošībai vai dzīvībai un par ārkārtas situācijām. Tie nekādā gadījumā nebūs krāpnieku iecienīti skandalozi paziņojumi, aicinājumi veikt jebkādas finanšu darbības, pārsūtīt ziņu vai atvērt aizdomīgas saites.