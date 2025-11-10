Apsūdzība celta četriem Latvijas pilsoņiem, kas Krievijas specdienestu uzdevumā gatavoja uzbrukumus Latvijas objektiem
Prokuratūra cēlusi apsūdzību četriem Latvijas pilsoņiem, kas apsūdzēti par kaitniecisku darbību Krievijas specdienesta uzdevumā. Tiek ziņots, ka viņi par savām darībām saņēmuši 1000 eiro.
Viens no apsūdzētajiem, kas cietumā šobrīd izcieš sodu par nelikumīgu narkotisko vielu apriti, tiek apsūdzēts par uzkūdīšanu jeb faktisko uzdevumu izpildītāju atrašanu. Otra persona apsūdzēta par noziedzīgo nodarījumu atbalstīšanu, ar savā rīcībā esošo transportlīdzekli nogādājot uzdevumu izpildītājus līdz vietai, kur paredzēts veikt kaitnieciskas darbības, kā arī palīdzot pamest nozieguma vietu.
Savukārt vēl divi Latvijas valstspiederīgie apsūdzēti par palīdzības sniegšanu Krievijai personu grupā pret Latvijas drošību vērstā darbībā un svešas mantas tīšu bojāšanu, norādīja prokuratūrā.
Jau ziņots, ka Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 17. oktobrī rosināja prokuratūru uzsākt kriminālvajāšanu pret četrām personām par kaitnieciskām darbībām pret kritisko infrastruktūru un citiem objektiem Latvijas teritorijā. Personu grupa pret Latvijas drošību vērstās darbības veikusi Krievijas specdienesta uzdevumā.
Kriminālprocesu, kurā tika konstatētas šo personu veiktās darbības, VDD uzsāka 2024. gada 10. jūnijā. VDD izmeklēšanā noskaidroja, ka pēc Krievijas specdienesta iniciatīvas ir izveidota personu grupa, kurā apvienojušās personas ar mērķi izdarīt sevišķi smagus noziegumus pret Latvijas valsti. Šīs personas iesaistījās kaitniecisku darbību plānošanā, organizēšanā un īstenošanā pret dažādiem objektiem Latvijas teritorijā, izmantojot tīšu dedzināšanu. VDD šā gada pavasarī trīs iesaistītās personas aizturēja, savukārt ceturtā persona jau atradās ieslodzījuma vietā par cita noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.
VDD iegūtais pierādījumu kopums liecina, ka aizdomās turētās personas 2023. gada rudenī izplānoja un veica privātuzņēmumam piederoša objekta tīšu dedzināšanu, jo konkrētais uzņēmums īstenoja ar aizsardzības jomu saistītu projektu.
Tāpat personas 2024. gada sākumā veica sagatavošanās darbības ar mērķi aizdedzināt kravas transportlīdzekli ar Ukrainas numurzīmēm kritiskās infrastruktūras objekta teritorijā, proti, personas izlūkoja un videoierakstā fiksēja objekta apkārtni un potenciālās iekļūšanas vietas šī objekta teritorijā.
VDD izmeklēšanā noskaidroja, ka aizdomās turētās personas veikušas arī vairāku citu potenciālu kaitniecisko darbību mērķu izlūkošanu, tostarp fiksējot šos objektus un to apkārtni foto un video materiālos, kurus nosūtīja kaitniecisko darbību organizatoriem Krievijā. Lai novērstu potenciālas kaitnieciskās darbības pret šiem objektiem, VDD īstenoja plašu preventīvu pasākumu kopumu.