Inga Krasovska iestudē aprēķina komēdiju "Svešā nauda"
Sākot ar martu, vairākās Latvijas pilsētās būs skatāma režisores Ingas Krasovskas iestudētā angļu dramaturga Reja Kūnija aprēķina komēdija “Svešā nauda”.
Jauniestudējuma pirmizrāde notiks 22. martā kultūras centrā “Siguldas devons”, pēc tam izrādi varēs noskatīties Jelgavā, Liepājā, Rīgā un citviet Latvijā.
“Svešā nauda” ir viegls, asprātīgs un absurdi smieklīgs stāsts par to, kā nauda spēj izsist cilvēkus no līdzsvara. Galvenais varonis Henrijs Pērkinss ir vienkāršs, godīgs grāmatvedis, kuram tiek dota iespēja īstenot savu sapņu piepildījumu, pateicoties liktenīgai nejaušībai. Šī situācija iegriež viņa ikdienu laimes rata ātrumā, kurā galvenā balva ir jāiegūst par katru cenu. Lomās: Džeina Pērkinsa – Inese Kučinska, Henrijs Pērkinss – Artis Robežnieks, Betija Džonsone – Inga Misāne-Grasberga, Viktors Džonsons – Toms Liepājnieks, Billijs – Mārtiņš Počs, Devenports – Ivars Puga, Sleitons – Mārtiņš Upenieks. Izrādes radošajā komandā darbojas arī scenogrāfe Aurika Feldmane, kostīmu mākslinieks Gatis Timofejevs, kā arī muzikālā noformējuma autore Zane Dombrovska.
“Kā izrādes režisore un horeogrāfe īpašu uzmanību veltu ritma izpētei. Izrāde tiks veidota kā muzikāls skaņdarbs, kurā katra aina ir daļa no kopējā dramaturģiskā un ritmiskā skanējuma. Tēlu prototipi tiks veidoti, iedvesmojoties no dzīvnieku plastikas. Vizuālais risinājums būs balstīts 20. gadsimta astoņdesmito gadu Anglijas ikdienas apģērba estētikā, vienlaikus izmantojot tā laika modernismu – piemēram, hip-hop stilu šofera Billija tēlam. Nozīmīga loma iestudējumā atvēlēta muzikālajam noformējumam, kurā tiks izmantotas klasiskās mūzikas skaņdarbu interpretācijas, kas horeogrāfiski tiks savītas ar aktieru kustību un atsevišķiem vokāliem priekšnesumiem,” par topošo jauniestudējumu saka režisore Inga Krasovska, atgādinot, ka Rejs Kūnijs pelnīti tiek uzskatīts par vienu no spožākajiem 20. gadsimta situāciju komēdiju meistariem.
Izrādi “Svešā nauda” varēs noskatīties:
- 22. martā kultūras centrā “Siguldas devons”
- 20. aprīlī Jelgavas kultūras namā
- 27. aprīlī kultūras centrā “Ulbrokas pērle”
- 28. aprīlī Liepājas olimpiskajā centrā
- 7. maijā VEF Kultūras pilī Rīgā