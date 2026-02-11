Grupa "Pienvedēja piedzīvojumi" izziņo īpašu koncertu Rīgas cirkā
Grupa "Pienvedēja piedzīvojumi" jauno gadu uzsāk, izsludinot vērienīgu 360° koncertu Rīgas cirkā 15. maijā.
“Tas būs kas jauns un nebijis mūsu grupas pastāvēšanas laikā. Uz apaļas skatuves spēlēsim pirmoreiz. Mums vienmēr bijusi doma par tādu koncertu, nu to piepildīsim. Esam pārliecināti ka tas būs lielisks piedzīvojums arī mūsu faniem. Varēs dejot mums apkārt un uz balkona,” stāsta grupas solists un basģitārists Māris Žigats.
“Šajā koncertā mēs spēlēsim gan dziesmas no pēdējā albuma “Bezmiegs”, kuras, mūsuprāt, ir ļoti nobriedušas, atbilstoši grupas vecumam, kā arī neiztiksim bez grupas lielākajiem hitiem. Esam uzstājušies daudz vietā, lielākās un mazākās bet Rīgas cirkā 360° koncerts noteikti būs vienreizējs piedzīvojums gan mums gan klausītājiem,” saka grupas ģitārists Aldis Lunde-Kurzemnieks.
Grupa izdevusi septiņus pilnvērtīgus dziesmu albumus. Grupas pamatsastāvs nav mainījies kopš tās dibināšanas. 2019. gadā grupa ieguvusi Latvijas mūzikas ierakstu augstāko apbalvojumu “Zelta mikrofonu” rokmūzikas un metālmūzikas žanrā.