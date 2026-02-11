Baložos tiks atvērtas modernas telpas jauniešiem digitālo prasmju attīstībai
Baložos tiks atvērtas jaunas telpas, kurās jaunieši varēs ne tikai lietderīgi pavadīt brīvo laiku, bet arī apgūt darba tirgum un personīgajai izaugsmei būtiskas digitālās prasmes, vēsta Ķekavas novada pašvaldība.
17. februārī plkst. 15.00 ikviens laipni aicināts uz oficiālo atklāšanu Baložos, Purva ielā 2/4. Pasākumā varēs apskatīt telpas un iepazīt digitālās tehnoloģijas, iegādātas ar projekta “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās” atbalstu.
Telpas paredzētas, lai jauniešiem 13–25 gadu vecumā darbdienu pēcpusdienās būtu droša vide, kur kvalitatīvi, radoši pavadīt brīvo laiku un pilnveidot digitālās prasmes.
Līdz 2026. gada februārim projekta “Ķekavas novada individuālais plāns digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai” ietvaros Ķekavas novada pašvaldība rīko pasākumus un aktivitātes izglītības iestādēs, Jaunu ideju centra telpās un Baložos, Purva ielā 2/4. Pašlaik Baložos noslēdzas pēdējie bezmaksas apmācību cikli: otrdienās 18.00–21.00 digitālā satura veidošana, trešdienās 17.30–20.30 3D printera apmācības, piektdienās 15.30–18.30 “Arduino” programmēšana.
Par turpmākajām aktivitātēm jaunatnes jomā un projektu “Ķekavas novada individuālais plāns digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstībai” uzziniet “Facebook” kontā “Ķekavas novads – jauniešiem” un “Instagram” kontā kekavasnovads_jauniesiem.