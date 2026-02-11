Mūzika
Šodien 12:57
Dziesmai, ko reiz sauca par vissliktāko pasaulē, apritējuši 15 gadi
Šodien nav piektdiena, bet vai tad trešdiena nav mazā piektdiena? Tāpēc neviens tev nepārmetīs, ja izlemsi noklausīties Rebekas Blekas dziesmu "Friday", kurai nu jau ir 15 gadus veca!
2011. gada 10. februārī, būdama 13 gadus veca, Rebeka publicēja tagad jau leģendāro videoklipu pēc tam, kad viņas vecāki bija samaksājuši uzņēmumam “ARK Music Company” aptuveni 4000 dolāru, lai palīdzētu viņai ierakstīt singlu, ziņo “Daily Mail”.
Pēc videoklipa publicēšanas “YouTube” dziesma “Friday” tika atzīta par vienu no vissliktākajiem jebkad ierakstītajiem skaņdarbiem pasaulē. Taču kopš tā laika piektdienas daudziem vairs nav bijušas tādas kā agrāk.
Videoklips "Friday" "YouTube" platformā noskatīts jau vairāk nekā 178 miljonus reižu.