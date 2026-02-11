"Kā asari tur nokļuva?": par neparastu parādību Lietuvā brīnās pat ihtiologs
Ar neparastu video dalījies Lietuvas Veselīga dzīvesveida savienības prezidents Simons Dailide, iemūžinot parādību, kas samulsinājusi pat speciālistus. Pluņģē, kur šis rūdīšanās un peldēšanās āliņģī popularizētājs kopā ar citiem “roņiem” nira ledainajā ūdenī, lielos ledus gabalos atrasti iesaluši asari.
“Paskatieties – asarīši iesaluši ledū. Uzreiz saldēta zivs. Ko tādu vēl nebiju redzējis,” viņš pajokoja.
Lietuvas portāls “delfi.lt” publicējis ihtiologa Justa Daiņa komentāru. “Pirmo reizi redzu kaut ko tādu,” izteicies pārsteigtais zivju speciālists. “Dažkārt ezerā pie krasta mēdz būt padziļinājums, ziemā asari ir neaktīvi, varbūt tie atradās šādā bedrītē, un mīnus 30 grādu temperatūrā ūdens sasalst ātri.”
Ihtiologs pieļāva iespēju, ka pie krasta esošās zivis spelgonī palika iesprostotas, vairs nevarēja izpeldēt un iesala ledū. “Neviena zivs labprātīgi tā nesasals,” viņš izteicās.
Vaicāts, vai varbūt asarus bija atstājuši makšķernieki, viņš atteica: “Tādā gadījumā tie, visticamāk, būtu palikuši uz ledus, bet video redzams, ka zivis ir iesalušas dziļi ledū. Reizēm zemledus makšķernieki ledū izurbj iedobumu un tajā ielaiž zivis kā akvārijā, bet šeit nav redzams, ka ledus būtu urbts. Asari ir iesaluši dziļi, ledus ir viendabīgs.”