Pikets pie Bauskas domes: iedzīvotāji prasa taisnīgumu nošauto suņu lietā
Šodien no plkst. 9.30 līdz 11 pie Bauskas novada domes notika pikets ar mērķi pieprasīt deputātu iesaisti lietā par suņu ...
FOTO: “Lodes vara nav Dieva griba” - iedzīvotāji un Modris Konovalovs pie Bauskas domes pieprasa taisnīgumu suņu nošaušanas lietā
Pie Bauskas novada domes šodien notika pikets, kura dalībnieki pieprasīja deputātu aktīvu iesaisti lietā par suņu nošaušanu Brunavas pagastā.
Piketētāji bija ieradušies ar ziediem, svecēm un saviem mājdzīvniekiem, rokās turot plakātus ar uzrakstiem: “Mēs neprasām brīnumus, tikai taisnīgumu,” “Mēs par reāliem cietumsodiem dzīvnieku slepkavām,” “Lodes vara nav Dieva griba!”
Piketu atbalstīja arī uzņēmējs Modris Konovalovs, saimniecības “Modra olas” īpašnieks, kuram piederēja nošautie suņi.
“Mēs esam tauta, kas prasa patiesību, nevis tukšus solījumus,” uzsvēra pasākuma rīkotāji. Pirms tam līdzīgs pikets, kas pulcēja vairākus simtus cilvēku, notika pie pašvaldības policijas ēkas.
Jau ziņots, ka šogad 10. oktobrī, pēc pašvaldībā skaidrotā, novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kuri privātīpašumā Bauskas novada Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa sazinājās ar "Dzīvnieku glābšanas dienestu" - dzīvnieku ķērājiem, taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Par notikušo Valsts policijā (VP) sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Pašvaldības policijā ir sāktas divas administratīvās lietvedības - saistībā ar stirnas nonāvēšanu, ko izdarīja suņi, kā arī par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.
Uz dienesta pārbaudes laiku pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas. Vienlaikus Bauskas novada pašvaldības policija ir vērsusies Iekšējā drošības birojā, VP un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā saistībā ar datu noplūdi.
Uzņēmējs Modris Konovalovs, kurš ir saimniecības "Modra olas" īpašnieks, sociālajos tīklos ir paziņojis, ka dzīvnieki piederēja viņam.
Bauskā notiek protesti pret trīs suņu nošaušanu
Ceturtdien, 16. oktobrī, Bauskā notiek protesta akcija saistībā ar trīs suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā. Akcijas dalībnieki, tostarp Bauskas ...