Bauskas novada dome slēgtajā sēdē vērtēs policijas rīcību saistībā ar Modra Konovalova suņu nošaušanu
Bauskas novada domes slēgtajā daļā deputāti šodien skatīs ziņojumu par policistu rīcību saistībā ar suņu nošaušanu Brunavas pagastā.
Kārtējās domes sēdes sākumā domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks (NA) paziņoja, ja darba kārtība būtu jāpapildina ar vienu jautājumu, par kuru esot kļuvis zināms trešdienas vakarā. Jautājums būs jāskata slēgtajā sēdes daļā.
Domes priekšsēdētājs informēja, ka deputāti skatīs sākotnējo izvērtējumu par policistu rīcību "suņu lietā". "Ja būs nepieciešams, būs arī lēmums," sacīja Mačeks.
Deputāti atbalstīja jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā.
Savukārt piektdien, 31. oktobrī, Bauskā notiks otrs pikets, kas saistīts ar notikumiem Brunavas pagastā. No plkst. 9.30 līdz 11 plānots pulcēties pie novada domes, lai pieprasītu deputātu iesaisti un "reālu pašvaldības policijas kontroli un uzraudzību". Viņi aicina Mačeku piketa laikā rīkot preses konferenci.
"Mēs esam tauta, kas prasa patiesību, nevis tukšus solījumus," uzsver rīkotāji. Pirms tam pikets, kas pulcēja vairākus simtus iedzīvotājus, notika pie pašvaldības policijas.
Jau ziņots, ka šogad 10. oktobrī, pēc pašvaldībā skaidrotā, novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu par trīs agresīvi noskaņotiem klaiņojošiem suņiem, kuri privātīpašumā Bauskas novada Brunavas pagastā apdraudēja saimnieci. Pašvaldības policijas dežūrdaļa sazinājās ar "Dzīvnieku glābšanas dienestu" - dzīvnieku ķērājiem, taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis.
Par notikušo Valsts policijā (VP) sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta 2. daļas par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Par šādu nodarījumu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Pašvaldības policijā ir sāktas divas administratīvās lietvedības - saistībā ar stirnas nonāvēšanu, ko izdarīja suņi, kā arī par to, ka tika pieļauta dzīvnieku klaiņošana.
Uz dienesta pārbaudes laiku pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas.
Vienlaikus Bauskas novada pašvaldības policija ir vērsusies Iekšējā drošības birojā, VP un Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā saistībā ar datu noplūdi.
Uzņēmējs Modris Konovalovs, kurš ir saimniecības "Modra olas" īpašnieks, sociālajos tīklos ir paziņojis, ka dzīvnieki piederēja viņam.
