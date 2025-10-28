Iespējams, izkrāpti vairāk nekā 168 000 eiro! KNAB rosina uzsākt kriminālvajāšanu pret trim Valkas novada pašvaldības amatpersonām
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rosinājis Eiropas Prokuratūrai (EPPO) sākt kriminālvajāšanu pret trim Valkas novada pašvaldības amatpersonām, tostarp mēru Ventu Armandu Kraukli, par iespējamu krāpšanu lielā apmērā, kas īstenota ražošanas teritorijas izveides projektā.
Iespējamo noziedzīgo darbību rezultātā ar viltu izkrāpti vairāk nekā 168 000 eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, informēja KNAB.
Pašvaldības var piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, lai uz sev piederošas zemes būvētu ražošanas objektu, ko pēc projekta īstenošanas piedāvā nomāt privātā sektora uzņēmumiem. Ja konkrētā objekta potenciālais nomnieks nav zināms un tas tiek izvēlēts atklātā konkursā, pašvaldība ir tiesīga piesaistīt līdz 85% Eiropas Savienības fondu finansējuma.
Savukārt, ja objekta būvēšana paredzēta konkrētam mērķim un zināms potenciālais komersants, kurš tajā darbosies, Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums ir pieejams mazākā apmērā - no 45 līdz 55%, lielāku līdzekļu daļu sedzot konkrētajam uzņēmumam.
KNAB izmeklēšanā ieguva pierādījumus, ka trīs amatpersonas, kas iespējamā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā bija nodarbinātas Valkas novada pašvaldībā, vienojās, ka ražošanas ēka tiks uzcelta komersanta saimnieciskās darbības paplašināšanai, proti, komersanta interesēs.
Amatpersonas neinformēja atbildīgās institūcijas par paredzētā komersanta izvēli un ar viltu piesaistīja lielāku finansējumu, nekā to paredz normatīvie akti. Noziedzīgo darbību rezultātā izkrāpti 160 000 eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 8026 eiro no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Papildus KNAB norāda, ka viena no kriminālprocesā iesaistītajām amatpersonām ir ražošanas teritorijas paredzētā nomnieka pārvaldnieks.
Patlaban EPPO kā procesa virzītājai jālemj par šī prokuratūras 2023. gada 6. novembrī sāktā kriminālprocesa turpmāko virzību.
KNAB apliecina, ka Eiropas Savienības fondu finansējums var kalpot kā būtisks atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijas reģionos. Vienlaikus pašvaldībām un uzņēmējiem jāņem vērā, ka arī šis finansējums ir visas Eiropas Savienības nodokļu maksātāju nauda, tāpēc to piesaistē un efektīvā ieguldīšanā jāpieiet ar augstu rūpību un godprātību.
Jau ziņots, ka KNAB pērn nodevis EPPO citu kriminālprocesu, kurā ieguva pierādījumus tam, ka uzņēmuma, kas specializējas dzērienu ražošanā, pārstāvis kopā ar divām Valkas novada pašvaldības amatpersonām, iespējams, izkrāpa Eiropas Savienības (ES) struktūrfonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļus lielos apmēros, informēja KNAB.
Tādā veidā personas varētu būt nodarījušas ES un Latvijai 581 709 eiro mantisko zaudējumu.