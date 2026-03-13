Cik ir puse no 9? Testa brauciens ar jauno KIA EV5
No baltās ziemas atvadāmies ar vēl vienu elektrisku KIA. EV5 ir balts kā sniegs, un ir kā puse no lielā EV9, bet varbūt pat nedaudz vairāk? KIA EV5 ir 4,6 metrus garš, tātad centimetrus 40 īsāks par milzeni EV9.
Toties tas ir garāks par degvielas modeli KIA Sportage un noteikti arī par elektrisko hečbeku EV4. Zem priekšējā pārsega ir neliels frunk, uzlādes ligzda priekšā labajā pusē, bet arkas rotā uzlikas kā jau krosoveram pienākas. Dekoratīvās arku uzlikas gan ir lakotas, tāpēc skarbam bezceļam diez vai derēs. Atliek secināt, ka pilnpiedziņa EV5 drīzāk nepieciešama dinamikai, jo tad viena 218 ZS vietā ir divi ar summāro jaudu virs 300 zirgspēkiem.
KIA EV5 cena ir no 47 līdz 60 tūkstošiem eiro. Tas atkarīgs no komplektācijas, kādu ir trīs, un vai automašīnai ir visu riteņu piedziņa. Baterijas gan visiem ir vienādas - 82 kWh. Bagāžnieka mala ir augsta, un grīda tāpat. EV5 ir ietilpīgāks par Sportage. Zem grīdas var salikt sīkumus un uzlādes kabeļus. Iekšpusē EV5 tiešām ir kā samazināts EV9, bet uzbūve un ergonomika līdzinās citiem EV sērijas modeļiem. Krāsu kombinācija nedaudz līdzinās Volvo - tumšs ar gaišu. Masīvā stūre ar atdalītu viduci atgādina britu luksusa SUV.
Par dinamiku sūdzību nav, bet KIA EV5 ir salīdzinoši augsts smaguma centrs un diezgan mīksta piekare. Plakanais pārsegs un lieli spoguļi kopā ar stāvajiem stikliem dod lielisku pārredzamību uz visām pusēm. Aizmugurē arī ir daudz vietas, te ir atsevišķs “klimats” un pilnībā līdzena grīda. Kia ir daudz EV modeļu, kam drīz pievienosies viens vēl mazāks EV2. Tomēr EV5 kā krosovers vislabāk atbilst mūsu prasībām, un ir daudz lētāks par daudzu kāroto EV9.