VIDEO: iespaidīgs skats. Zibens iesper Svētā Pētera bazilikas kupolā

Foto: Facebook/Crux Stationalis
Zibens iesper Svētā Pētera bazilikas kupolā.
Ceturtdien, kad Vatikānu skāra negaiss, kāds aculiecinieks iemūžināja iespaidīgu skatu.

Video redzams, ka aculiecinieks stāv netālu no Svētā Pētera bazilikas, līst lietus, cilvēki stāv rindā, lai ieietu bazilikā, un tad negaidīti kupolā iesper zibens.

Tā nav pirmā reize, kad kaut kas tāds notiek. 2013. gada 11. februārī zibens pat iespēra kupolā divreiz. Tā bija diena, kad pāvests Benedikts XVI paziņoja, ka atkāpjas no augstā amata. Toreiz netika ziņots, ka ēkai būtu nodarīti bojājumi. 

Svētā Pētera bazilika ir katoļu pasaules centrālā baznīca un pāvesta galvenā baznīca.

