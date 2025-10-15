Latvijas nodokļu sistēma atzīta par visnetaisnīgāko Eiropas Savienībā
Eirobarometrs 2025. gada pētījumā, kurā piedalījās vairāk nekā 25 000 cilvēku, Eiropas Savienības (ES) iedzīvotājiem tika uzdots jautājums: "Vai cilvēki jūsu valstī maksā nodokļus proporcionāli saviem ienākumiem un bagātībai?" Lielākā daļa cilvēku Latvijā tā neuzskata.
Latvija - pēdējā vietā
Kā ziņo "Euronews", visā Eiropas Savienībā katrs piektais respondents norādīja, ka viņa valstī nodokļi tiek maksāti "lielā mērā" proporcionāli ienākumiem un bagātībai. To cilvēku īpatsvars, kuri tā uzskata, svārstās no tikai 8% Latvijā līdz 38% Somijā. Tas nozīmē, ka Latvijā ir viszemākais to iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka nodokļi valstī tiek maksāti taisnīgi.
Vismaz trīs no desmit cilvēkiem Luksemburgā (36%), Dānijā (32%), Austrijā (32%), Maltā (31%), Vācijā (31%) un Grieķijā (30%) arī uzskata, ka viņu valstīs nodokļi tiek maksāti "lielā mērā" proporcionāli ienākumiem un bagātībai.
Savukārt Lietuva, Polija un Čehija (katra ar 9%) ir ļoti tuvu Latvijai, kur tikai neliela daļa iedzīvotāju sniedza šādu atbildi.
Izteiktas ģeogrāfiskas tendences
Aptuveni puse respondentu ES (51%) uzskata, ka cilvēki maksā nodokļus "zināmā mērā" atbilstoši saviem ienākumiem un mantiskajam stāvoklim. Šis rādītājs svārstās no 33% Ungārijā un Horvātijā līdz 59% Kiprā. Latvijā - 48%.
Lielākā daļa valstu atrodas 45-55% robežās, tas ir, šī atbilde ir visizplatītākā 23 no 27 ES valstīm.
Aptuveni katrs ceturtais ES iedzīvotājs (24%) uzskata, ka viņa valstī pilsoņi nemaksā nodokļus vispārīgi taisnīgi, ņemot vērā viņu ienākumus un bagātību. Četrās valstīs šādu viedokli pauž gandrīz puse respondentu: Ungārijā (50%), Horvātijā (48%), Igaunijā (47%) un Bulgārijā (46%). Latvijā - 36%.
"Šie rezultāti norāda uz skaidrām ģeogrāfiskām tendencēm cilvēku uztverē par nodokļu taisnīgumu. Kopumā Skandināvijas un Rietumeiropas valstis izsaka pozitīvāku viedokli, kamēr Dienvideiropas valstis ir vairāk dalītas. Savukārt Austrumeiropas ES dalībvalstis biežāk uzskata savas nodokļu sistēmas par mazāk taisnīgām," ziņo "Euronews".
Cilvēki netic taisnīgumam
"Tur, kur pilsoņi uztver procesus kā caurspīdīgus un noteikumus - kā vienādi piemērojamus visiem, nodokļu morāle un labprātīga likumu ievērošana parasti ir augsta," saka ekonomiskās psiholoģijas profesors Ēriks Kirhlers no Vīnes Universitātes.
Viņš atzīmē, ka tādās valstīs kā Dānija un Somija, kas konsekventi ierindojas pasaules augšgalā pārvaldības un godīguma jomā, pilsoņi izceļ īpaši augstu nodokļu sistēmas taisnīguma uztveri.
Šajās valstīs nodokļu maksātāji izjūt skaidru "cenas un kvalitātes attiecību".
"Augstas kvalitātes valsts pakalpojumi - piemēram, bērnu aprūpe, veselības aprūpe, izglītība un drošība - padara nodokļu atdevi acīmredzamu," piebilda viņš.
Kirhlers norādīja, ka zema uzticēšanās institūcijām un vājš administratīvais potenciāls, kas raksturīgs Austrumeiropas un Dienvideiropas valstīm, bieži vien grauj šos priekšstatus.