Rīgā spēcīgais vējš nodarījis nelielus postījumus; rīdzinieki aicināti neapmeklēt parkus un kapsētas
Kopš svētdienas rīta Rīgā plosās spēcīgs vējš, kas pilsētā radījis nelielus postījumus. Lai sargātu sevi un tuviniekus, kā arī netraucētu glābējiem vēja radīto seku likvidēšanā, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļu laukumu apmeklēšanas, jo var lūzt gan koki, gan to zari. Tāpat iedzīvotāji aicināti ievērot uzstādītos norobežojumus un netuvoties bīstamiem kokiem.
Galvaspilsētā stiprais vējš atsevišķās vietās lauzis kokus vai zarus, koki uzkrituši vairākām ēkām un uz ielām. Patlaban dienesti strādā pie bīstamības novēršanas, bet pilsētas sakopšanas darbi sāksies pēc laika apstākļu uzlabošanās.
Ja koks nogāzies uz ielas, piemēram, uz ietves vai braucamās daļas
Pamanot vēja nolauztus objektus, kā arī kokus vai to zarus, kas var radīt bīstamību un nepieciešama tūlītēja rīcība, VUGD aicina iedzīvotājus nekavējoties zvanīt uz tālruni 112 un ziņot par notikušo, lai bīstamo situāciju iespējami ātrāk varētu novērst.
Savukārt gadījumos, kad nogāzies koks, kas nerada bīstamību, iedzīvotāji aicināti ziņot pa pašvaldības vienoto diennakts tālruni 80001201 vai epastā 1201@riga.lv.
Ja koks ir nogāzies privātā teritorijā
Gadījumos, kad koks ir nogāzies uz privātīpašumā esoša zemesgabala, obligāti ir jāveic nolūzušā koka fotofiksācija, kas pēcāk jāpievieno iesniegumam, informējot par faktu arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu. To iespējams izdarīt Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā, izmantojot E-pakalpojumu “Pieteikums koku ciršanas atļaujas saņemšanai”, vai nosūtot uz e-pastu pad@riga.lv aizpildītu iesnieguma veidlapu “Iesniegums par atļauju cirst ārpus meža augošu koku/-us” vai brīvā formā rakstot iesniegumu uz adresi - Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050. Tālrunis uzziņām: +37167105800, +37167012889.
Ja koks ir nogāzies daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītajā teritorijā
Ja koks vai liels zars ir nokritis daudzdzīvokļu mājas iekšpagalmā, sabiedriskās ēkas tuvumā vai konkrētās teritorijas pagalmā, tad iedzīvotājiem ir jāvēršas pie ēkas/zemesgabala apsaimniekotāja. Savukārt zemesgabala/ēkas īpašniekam/tiesiskajam valdītājam pēc tam jāvēršas Pilsētas attīstības departamentā. Ja māju apsaimnieko “Rīgas namu pārvaldnieks”, tad iedzīvotājam ar pieteikumu jāvēršas pie mājas namu apsaimniekotāja vai jāzvana uz vienoto informatīvo tālruņa numuru 8900. Iespējams nosūtīt arī e-pastu uz rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv
Ja nav zināma koka piederība?
Ja iedzīvotājiem nav skaidrs, kas apsaimnieko teritoriju, kur ir bīstams vai nogāzies koks vai tā zari, aicinām ziņot pa pašvaldības informatīvo tālruni 80001201 vai epastā 1201@rigalv. Tāpat par šādām situācijām var ziņot Rīgas pašvaldības policijai pa tālruni 112.
Ko darīt ar zariem?
Pēc bīstamības likvidēšanas zari jānovāc attiecīgās teritorijas, kurā audzis koks, īpašniekam/apsaimniekotājam. Mazus zariņus var ievietot biokonteineros, bet lielākie jānodod šķeldošanai vai jāutilizē citā veidā.
Vai iedzīvotāji paši drīkst novākt nolūzušus kokus uz ielām vai citās publiskās teritorijās?
Vispirms jāizvērtē, vai koka novākšana pašu spēkiem nebūs bīstama, vai tomēr labāk pagaidīt atbildīgos dienestus. Piemēram, ja ir sarauti elektrības vadi, nokritušajam kokam pat nevajadzētu tuvoties. Koksnes savākšana saskaņojama ar teritorijas īpašnieku.