"Viņi bija pārvērtušies par kaujas ieroci!" Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks skaidro, kādēļ tika pieņemts lēmums nošaut trīs suņus
Daudzus sabiedrības locekļus šodien šokēja putnkopja un zīmola "Modra olas" īpašnieka Modra Konovalova paziņojums, ka Bauskas novadā nošauti viņa trīs suņi. Kā "Latvijas Televīzijai" skaidro Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks Egīls Gailis, šāds lēmums tika pieņemts, lai "pasargātu gan mājas īpašnieci, gan apkārtējos iedzīvotājus".
"Aizbraucot uz notikuma vietu, saucām glābējus, un izsaucām arī medniekus. Sapratām, ka šie dzīvnieki - vai nu medījuma vai kādu citu apstākļu - dēļ kļuvuši nekontrolēti un pārvērtušies par kaujas ieroci, radot draudu mesties virsū cilvēkiem," norāda Gailītis. "Arī mēs mēģinājām iet tajā virzienā. Viņi [suņi] ieņēma kaujas pozīciju, ejot virsū. Un kaut kādā mirklī, es pat īsti nepateikšu kurā, tika pieņemts lēmums viņus neitralizēt."
Pašvaldības policijas priekšnieks skaidro, ka lēmums suņus neitralizēt tika pieņemts, lai pasargātu gan mājas īpašnieci, gan apkārtējos iedzīvotājus. Suņi arī savā starpā iepriekš esot cīnījušies un viņiem esot bijuši sakosti purni. Tāpat viņš norāda, ka lēmumu suņus neitralizēt neesot pieņēmusi pašvaldības policija. "Mednieki tur bija pirmie. Viņus sauca saimniece un tikai pēc tam mūs," norāda policijas priekšnieks.
Suņu īpašnieks Modris Konovalovs savā "Instagram" profilā atzīst, ka suņi patiešām bija aizklīduši, taču uzsver, ka tas nevarēja būt pamats viņu nošaušanai. Viņaprāt šajā situācijā vajadzēja izsaukt suņu ķērājus un identificēt dzīvniekus ar čipa palīdzību.
“Dzīvnieku glābšanas dienests” norāda, ka dzirdot par notikušo, biedrība sākotnēji meklēja suņa saimniekus, saprotot, ka tikai viņš šādā situācijā suņus varētu nomierināt. "Pēc kāda laiciņa mums zvanīja cilvēki, kas nosauca šī saimnieku vārdu uz vārdu un mēs zvanījām policijai. Bet, diemžēl, pašvaldības policija jau bija noskaidrojuši šo suņu īpašnieku, jo suņi jau bija nošauti un čipi nolasīti," norāda dienesta pārstāve Danuta Priede.
Viņa atzīst, ka klaiņojoši dzīvnieki ir saimnieka atbildība, taču uzskata, ka visu trīs suņu nošaušana bija pārspīlēta rīcība. "Pilnīgi pietiktu, ja neutralizētu vienu dzīvnieku, nevis visus trīs." Dzīvnieku glābšanas dienestu pārstāvji skaidro, ka suņa rīkojas instinktu vadīti un barā arī kucēni var kļūt agresīvi, tādēļ viņi aicina saimniekus būt atbildīgiem un neļaut saviem suņiem klaiņot.