NMPD paplašina brigāžu tīklu un ievieš jaunu risinājumu - gaidīšanas punktus
Šovasar NMPD paplašinājis brigāžu tīklu ar jauniem punktiem Jaunmārupē un Baložos, kā arī ievieš jaunu risinājumu – gaidīšanas punktus, kas ļauj mediķiem ātrāk reaģēt uz izsaukumiem un sniegt palīdzību pacientiem pēc iespējas īsākā laikā. Šie pasākumi būtiski uzlabo neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamību gan pilsētās, gan laukos, izmantojot gan pastāvīgas lokalizācijas vietas, gan mobilas brigādes.
Šovasar NMPD izveidojis jaunu brigādes punktu Jaunmārupē, bet oktobrī darbu sāks brigādes punkts Baložos. Līdz ar to pēdējo septiņu gadu laikā visā Latvijā izveidotas 12 jaunas brigāžu lokalizācijas vietas, pietuvinot palīdzību iedzīvotājiem tur, kur iepriekš ātra ierašanās bija apgrūtināta. Kopumā visā valstī ir jau vairāk nekā 100 NMPD brigāžu punkti jeb ‘cietā’ infrastruktūra – telpas, kurās brigādes var atjaunot medicīniskos materiālus, mācīties, atpūsties starp izsaukumiem. Sākotnēji brigāžu tīkls tika paplašināts laukos, kur palīdzības sniegšanu kavēja attālumi un ceļu infrastruktūra – piemēram, Murmastienē, Sinolē, Dricānos, Pāvilostā, Sabilē, Lielplatonē un Jaunjelgavā. Savukārt pēdējos gados arvien lielāks uzsvars likts uz Pierīgu un strauji augošām apdzīvotām vietām, tostarp Ozolniekiem, Ikšķili, Iļģuciemu Rīgā, Jaunmārupi un Baložiem.
Vienlaikus reaģētspējas uzlabošanai pilotprojekta veidā šobrīd dienests sāk attīstīt jaunu risinājumu – veido gaidīšanas punktus. Tas nozīmē, ka esošās NMPD brigādes arvien biežāk būs redzamas jebkur – pilsētvidē, pie šosejām, lauku teritorijās un citviet, kur tās dežūras laikā var tikt dislocētas atbilstoši operatīvai situācijai. Šajās vietās brigādes dežurē automašīnās, bez pastāvīgām telpām. To darbā ir rotācijas princips – tiklīdz viena komanda dodas uz izsaukumu, tās vietā ierodas cita. Mērķis ir viens – pietuvināt brigādes iedzīvotājiem, lai pacienti dzīvībai kritiskās situācijās palīdzību saņemtu pēc iespējas ātrāk. Šāds princips dienestā jau iepriekš pielietots, piemēram, pārdislocējot brigādi no sava bāzes punkta tuvāk liela masu pasākuma vietai, bet nu pilotprojektā vērtē iespējas ieviest to arī ikdienas operatīvajā darbā.
Šobrīd šādi gaidīšanas punkti ir divās vietās – Daugavpilī, Esplanādes rajonā, un Rīgas apkaimē starp Zolitūdi un Imantu. Pirmie rezultāti apliecina, ka reaģēšanas laiks uz izsaukumiem ir zibenīgs. Daugavpilī mediķu brigādes no gaidīšanas punkta kopš jūlija devušās jau 752 izsaukumos, savukārt Rīgā kopš 1. oktobra tiek veikti vidēji 5–7 izsaukumi dienā. Tiklīdz brigādes saņem izsaukumu, tās izbrauc 15-30 sekundēs, bet notikuma vietā ierodas vidēji 7 minūtēs, daudzos gadījumos pat 2-3 minūtēs.
NMPD direktore Liene Cipule: ”Lai arī mums ir lokalizācijas vietas, brigādes ir nemitīgā kustībā un nav piesaistītas vienam konkrētam punktam vai teritorijai. Tieši tas ļauj mums gadu no gada uzlabot savu reaģētspēju. No mūsu ātruma bieži vien ir atkarīga cilvēka dzīvība. Tāpēc dienestā arī turpmāk izvirzām mērķi darīt visu iespējamo, lai dzīvībai kritiskā situācijā palīdzība pie pacienta nonāktu pēc iespējas īsākā laikā. Brigāžu tīkla paplašināšana un jaunie mobilitātes risinājumi ļauj mums reaģēt ātrāk.”
Brigāžu tīkla paplašināšana un gaidīšanas punktu darbība dienestā notiek esošo resursu ietvaros bez papildu finansējuma. Šie pasākumi nebūtu iespējami arī bez resursu dažādošanas, tostarp komandām, kas uz izsaukumiem dodas divatā.
Mediķu brigāde jāizsauc, zvanot uz ārkārtas tālruni 113, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja ir dzīvībai bīstama asiņošana, elpas trūkums, gūta smaga trauma (ceļu satiksmes negadījums, elektrotrauma, ugunsgrēks, u.c.), ir pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt par infarktu, ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu, vai jebkurā citā situācijā, kad ir apdraudēta dzīvība un palīdzību nepieciešams sniegt nekavējoties un neatliekami.