No 2026. gada pieaugs valsts izmaksātie uzturlīdzekļi bērniem
Valdība šodien, 7. oktobrī, apstiprināja Tieslietu ministrijas sagatavotās izmaiņas, kas paredz no 2026. gada janvāra palielināt valsts izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru bērniem par 30 eiro mēnesī, informē ministrijā.
Lēmuma mērķis ir stiprināt valsts atbalstu ģimenēm un bērnu labklājībai. Izmaiņu īstenošanai papildu finansējums no valsts budžeta nebūs nepieciešams – pateicoties veiksmīgai ieturējumu reformai, izdevies palielināt regresa kārtībā atgūto līdzekļu apjomu, tādēļ izmaksas tiks nodrošinātas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas budžeta.
Saskaņā ar apstiprinātajiem grozījumiem, par bērnu līdz septiņu gadu vecumam uzturlīdzekļi būs 155 eiro mēnesī (pašlaik 125 eiro), bet par bērnu no septiņu līdz 18 gadu vecumam un pilngadīgām personām līdz 21 gada vecumam – 180 eiro mēnesī (pašlaik 150 eiro). Vecāki uzturlīdzekļus jaunajā apmērā saņems no 2026. gada februāra, jo izmaksas tiek veiktas par iepriekšējo mēnesi.
Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere: “Valsts atbalsts bērniem un ģimenēm ir viena no valdības prioritātēm. Palielinot valsts izmaksātos uzturlīdzekļus, mēs sniedzam drošāku finansiālo pamatu tiem bērniem, kuru vecāki savus pienākumus nepilda. Vienlaikus tas apliecina, ka mērķtiecīgas izmaiņas Uzturlīdzekļu garantijas fonda darbībā ir devušas rezultātus – atgūto līdzekļu apjoms pieaug, un mēs varam vairāk ieguldīt bērnu labklājībā. Mūsu mērķis ir panākt, lai ikviens bērns Latvijā saņemtu pienācīgu atbalstu un iespēju augt drošā, stabilā vidē.”
Valsts garantētie uzturlīdzekļi ir fiksēta summa, kas tiek izmaksāta katru mēnesi gadījumos, kad kāds no vecākiem nepilda pienākumu par uzturlīdzekļu nodrošināšanu saviem bērniem. Uzturlīdzekļus no valsts garantēto līdzekļu fonda var saņemt bērna vecāks, aizbildnis vai pilngadīgs bērns līdz 21 gada vecumam, ja tas turpina iegūt izglītību.
Iespēja palielināt izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru saistīta ar stabilu Uzturlīdzekļu garantiju fonda darbību un pozitīvām tendencēm regresa kārtībā atgūtajos līdzekļos. Dati liecina, ka regresa kārtībā atgūti 11,6 miljoni eiro, kas ir par 2,8 % vairāk nekā gadu iepriekš.
Tas liecina, ka Tieslietu ministrijas pagājušajā gadā rosinātās izmaiņas, mainot ieturējuma apmēru no parādnieku darba algas, ir devušas pozitīvu ietekmi. Ieturējumu samazināšanas mērķis bija veicināt parādnieku legālu nodarbinātību un ilgtermiņā nodrošināt parādu atgūšanu. Pēc šo izmaiņu ieviešanas pieaudzis gan atgūto līdzekļu apjoms, gan ar parādniekiem noslēgto vienošanos skaits, kas apliecina fonda stabilu darbību un vecāku lielāku iesaisti savu pienākumu izpildē.