IZM noraida pārmetumus par “dzimtes ideoloģijas” popularizēšanu
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), pretēji labklājības ministra Reiņa Uzulnieka (ZZS) publiski paustajam, nepopularizē "dzimtes ideoloģiju", otrdien valdības sēdē norādīja izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV).
Ministri otrdien uzklausīja Uzulnieka ziņojumu par to, ko Labklājības ministrija (LM) paveikusi, lai īstenotu Stambulas konvencijas apņemšanās vardarbības mazināšanai. Ziņojumus par paveikto vardarbības mazināšanai sniedza arī Tieslietu ministrija un Iekšlietu ministrija. Tāpat paveikto uzskaitīja IZM.
Melbārde norādīja, ka Uzulnieks Latvijas Televīzijā apgalvojis, ka IZM ir viena no tām, kas ar savu rīcību pārkāpusi konvencijai pievienoto deklarāciju. Saistībā ar to Melbārde prasīja sīkāku skaidrojumu, par ko ir nosūtījusi informāciju arī LM, jo šobrīd, pēc ministres teiktā, tiekot izplatīta informācija, ka IZM popularizē "dzimtes ideoloģiju".
Ministre aicināja vēlreiz pārliecināties, kas ir rakstīts izglītības standartā un saturā, un "likt galdā faktus". Ja šie fakti esot divi pētījumi - fundamentālie un lietišķie - tad Melbārde aicināja apzināties, kas ir fundamentālo pētījumu uzdevums. Proti, tie ir domāti, lai radītu jaunas zināšanas, pētītu sociālās parādības, sabiedrību, tās uzvedību un tamlīdzīgi. "Tātad pētījumi pēc savas būtības nav saistīti ar noteiktas ideoloģijas popularizēšanu," uzsvēra Melbārde. Viņa salīdzināja, - ja tiek pētīts, piemēram, holokausts vai staļinisms, tad tas nenozīmē, ka tie tiek popularizēti.
Viņa uzsvēra, ka pētījuma veikšana nav arguments tam, ka IZM popularizē "dzimtes ideoloģiju". "Ja ir citi fakti, tad es tos ļoti labprāt dzirdētu," teica Melbārde.
Premjere Evika Siliņa (JV) ir uzdevusi ZZS pārstāvošajam labklājības ministram Saeimas komisijās un valdībā skaidrot paveikto, lai īstenotu Stambulas konvencijas apņemšanās vardarbības mazināšanai, jo Labklājības ministrija bija konvencijas virzītāja un ir vardarbības pret sievietēm un bērniem novēršanas plāna koordinētāja un izpildītāja.
Tikmēr Uzulnieks jau nojaušot, kāds būs Saeimas balsojums. Pēc viņa vārdiem, viņš nebūšot vienīgais, kurš Saeimā stāstīs par paveikto vardarbības mazināšanai - jautājuma izskatīšana ļaušot "pieciem vai sešiem ministriem" stāstīt par paveikto un plānoto vardarbības mazināšanā. "Ja ministri pārliecinās balsot savādāk, kam es maz ticu, tad gala balsojums [Saeimā] arī var būt savādāks," izteicās Uzulnieks.
Uzulnieks sprieda, ka Stambulas konvencijai sākotnēji bijusi nozīmīga loma vardarbības mazināšanas politikas attīstībā Latvijā - pateicoties tai, Latvijā apstiprināts vardarbības novēršanas plāns 2024.-2029.gadam. Taču tagad konvencija esot kļuvusi par šķeļošu simbolu, no tās varot atteikties, jo viss nepieciešamais vardarbības mazināšanai esot paveicams ar vietējiem dokumentiem.
"Ir bijis grūdiens, lai mazinātu vardarbību. Ja šis simbols šķeļ sabiedrību, tad, ja deputāti lems izstāties, varbūt tas būs labāk," sprieda politiķis. "[Konvencija] ir aizgājusi nepareizā virzienā ideoloģiju dēļ, kuru, es piekritīšu, šajā konvencijā nevar atrast. Tā kļuvusi kā simbols un lamuvārds," klāstīja politiķis. Viņš pauda pārliecību, ka daļa organizāciju cenšoties izmantot konvenciju, lai virzītu noteiktu ideoloģiju, piemēram, par sociālo dzimumu.
Aicināts konkretizēt ZZS pārmetumus Kultūras un Izglītības un zinātnes ministrijām, ka tās popularizējot dzimtes ideoloģiju, kas neatbilstot deklarācijā noteiktajai izpratnei par dzimumu - tikai vīrietis un sieviete, Uzulnieks īpaši precīzs nebija. Kultūras ministrijai tika pārmesta kaut kāda raidījuma, kura nosaukumā esot vārds "rasols" un kurā runājot par nepareizajām tēmām, finansēšana caur Sabiedrības integrācijas fondu, savukārt Izglītības un zinātnes ministrijai - divi Latvijas Universitātes pētījumi par nepareizajām tēmām, par kuru finansēšanu savukārt lēmusi Latvijas Zinātņu padome.
Ziņots arī, ka pateicoties valdošajā koalīcijā ietilpstošās Zaļo un zemnieku savienības atbalstam, Saeima 25.septembrī vērtēšanai Ārlietu komisijā nodeva opozīcijas deputātu ieceri denonsēt tā saukto Stambulas konvenciju, kas nozīmētu izstāšanos no tās.
Par likumprojekta nodošanu komisijai nobalsoja 55 deputāti, pret balsoja 33 parlamentārieši. Koalīcijas deputāti no "Jaunās vienotības" un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektu, bet par balsoja deputāti no ZZS.
Koalīcijas partneri paziņoja, ka ZZS balsojums parlamentā ir koalīcijas līguma pārkāpums un pirmdien ZZS pārstāvji pie Siliņas tikai uzaicināti, lai sniegtu paskaidrojumus.
ZZS apgalvo, ka mainījusi attieksmi pret konvenciju, jo esot tikusi pārkāpta tai pievienotā deklarācija, piemēram, Kultūras un Izglītības un zinātnes ministrijas popularizējot dzimtes ideoloģiju, kas neatbilstot deklarācijā noteiktajai izpratnei par dzimumu - tikai vīrietis un sieviete. ZZS pārstāvji ne paziņojumā, ne pēcāk intervijās gan tā arī nav precizējuši, tieši kur, kad un kā abas ministrijas būtu popularizējušas dzimtes ideoloģiju.