FOTO, VIDEO: rokkoncerts un iespaidīgi triki - motosezonas noslēgums Rīgā
27. septembrī no pulksten 11.00 līdz 16.30 notika oficiālais motosezonas noslēgums iepirkšanās un izklaides centrā “Akropole Rīga”.
Pasākuma laikā uzrunu teica Motoklubu asociācijas prezidents Uģis Spēlmaņa, uzstājās Miks Galvanovskis, notika Andra Grīnfelda moto demonstrācijas un saviesīgas motosarunas.
Sezonas noslēguma pasākuma ietvaros I/C “Akropole Rīga” telpās no 20. septembra līdz 4. oktobrim ir aplūkojami jaunākie motociklu modeļi, kuri tika izstādīti sadarbībā ar konkursa “Latvijas Gada motocikls 2025” rīkotājiem un dalībniekiem.
Latvijas Motoklubu asociācijas prezidents, motokluba “Free Hawks” MC prezidents Uģis Spēlmanis: “Latvijas motosezonas noslēgumam ir senas tradīcijas. Katru gadu septembra pēdējā sestdienā tiek atzīmēta šī nu jau oficiālā slēgšanas tradīcija. Man, kā MCA prezidentam un 1. Motoskolas pārstāvim, ir svarīgi cilvēkiem skaidrot un rādīt motopasaules iespēju burvību, skaidrot un izglītot braucējus drošas braukšanas pamatprincipos. To, sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Ceļu Satiksmes drošības padomi un LTAB, mēs veicam ik pavasari, kad bezmaksas nodarbībās aicinām motobraucējus un atsvaidzinām viņu iemaņas drošas braukšanas nodarbībās.”
Miks Galvanovskis, mūziķis, motociklists: “Ikdienā man reti ir iespēja atslēgties no rutīnas, pavadīt laiku ar sevi. Kad esmu uz moča, saplūstu ar ceļu, vēju un jūtos pilnīgs. Tādēļ, no motosezonas noslēguma līdz atklāšanai mēs sapņojam, bet no atklāšanas līdz noslēgšanai mēs dzīvojam sapnī.”
Andris Grīnfelds, motosportists: “Motocikls sākas ar braukšanas mācību. Tad nāk izvēle – būt pasažierim uz sava motocikla vai kļūt par tā meistaru.”
Kaspars Beitiņš, SIA “Akropole Latvija” ģenerāldirektors: “Mēs priecājāmies piedāvāt ikvienam iespēju atrast sev piemērotas un saistošas izklaides iespējas. Tāpēc bijām īpaši pagodināti šogad uzņemt motociklistus no visas Latvijas, lai kopīgos svētkos nosvinētu motosezonas noslēgumu un sniegtu gan motosporta entuziastiem, gan mūsu apmeklētājiem iespēju iepazīties ar dažādajām šī hobija iespējām.”
“Latvijas motosezonas 2025” slēgšanas ceremoniju rīkoja Latvijas Motoklubu asociācija sadarbībā ar iepirkšanās un izklaides centru “Akropole Rīga”.