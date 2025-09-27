Par "Vienotības" priekšsēdētāju ievēlē Edmundu Jurēvicu
Par partijas "Vienotība" priekšsēdētāju sestdien kongresā ievēlēts "Jaunās vienotības" (JV) Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics, kurš amatā nomainīs ilggadējo "Vienotības" vadītāju, finanšu ministru Arvilu Ašeradenu.
Uzrunājot kongresa delegātus, Jurēvics sacīja, ka "Vienotība" ir patiesi spēcīga, demokrātiska partija. Viņš akcentēja arī "Vienotības" plašo pārstāvniecību reģionos.
Jurēvics sacīja, ka partijas biedrus vieno kopīgas vērtības. "Tās ir vērtības, kuras Latvijai ir nepieciešamas," teica Jurēvics, piebilstot, ka sabiedrība no politiķiem sagaida skaidru, pragmatisku, uz vērtībām balstītu darbu, neejot galējībās un radikālismā.
Viņš par savu pienākumu uzskata cīnīties par partijas pārstāvētajām vērtībām tālāk, jo Krievija turpina karu pret Ukrainu, veic hibrīdkaru pret Latviju. "Ir jāsaprot, ka šobrīd notiek cīņa par vērtībām," teica Jurēvics, norādot, ka ir atsevišķi politiskie spēki, kuri ir pretvalstiski.
Viņš arī vērsās pie atsevišķie politiskajiem spēkiem, kurus viņš vārdā nesauca, bet kuri "piespēlējot prokremliskiem spēkiem", un aicināja attapties, jo pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā šādus strīdus nevarot atļauties. Acīmredzot, ar to bija domāts strīds valdības koalīcijas partneru starpā.
Jurēvics akcentēja, ka populisti pašlaik cenšas nomelnot valsti, sējot bailes iedzīvotājos. "Mums ir jāatbalsta Ukraina cīņā pret Krieviju, tas ir Latvijas nacionālajās interesēs," teica Jurēvics, uzsverot, ka "Vienotībai" līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām ir jāstrādā pie piedāvājuma Latvijas attīstībai ilgtermiņā.
Ašeradens aģentūrai LETA teica lēmums vairs nekandidēt bijis ļoti apzināts un pieņemts jau pirms gada. Viņš pauda pārliecību, ka "Vienotībai" ir ļoti svarīgi mainīties, lai politikā nāktu jauna paaudze un veidotu savas idejas.
Vienlaikus, lai arī vairs nekandidēja uz "Vienotības" priekšsēdētāja vadītāja amatu, Ašeradens turpināšot aktīvi darboties politikā.
Kongresā tika pārvēlēta arī partijas valde. Par "Vienotības" valdes locekļiem ievēlēti premjere Evika Siliņa, Ašeradens, Cēsu mērs Jānis Rozenbergs, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars, Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis, Saeimas deputāte Zanda Kalniņa-Lukaševica, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Agnese Krasta un Mārtiņš Felss, izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde, Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs un Valmieras novada domes deputāts Jānis Upenieks, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere un Rīgas domes deputāts Edgars Ikstens.
Valdē vairs nav Ainara Latkovska, Andas Čakšas, Olafa Pulka, Ineses Vaideres un Jāņa Reira.
Saeimas deputāts Jurēvics politikā darbojas jau 15 gadus. Viņš ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu politikas zinātnē Latvijas Universitātē.
Politisko karjeru Jurēvics sācis kā Saeimas deputāta palīgs no 2010. līdz 2020.gadam, vēlāk, no 2020. līdz 2022.gadam viņš vadījis Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka biroju un īsu laiku 2022.gada otrajā pusē bijis arī Rīgas domes deputāts.
Jurēvics vadījis "Vienotības" jaunatnes organizāciju, bet kopš 2018.gada ir "Vienotības" valdes loceklis. Kopš 2022.gada Jurēvics ir arī partiju apvienības JV valdes loceklis un Saeimas deputāts. Parlamentā viņš darbojas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, kā arī Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. 2023.gadā Jurēvics kļuva par Saeimas JV frakcijas vadītāju.
Jau ziņots, ka Ašeradens, kurš "Vienotību" vadīja astoņus gadus, nolēma uz partijas priekšsēdētāja amatu vairs nekandidēt.