No elektroniskās mūzikas līdz pat džezam: Jaunās mūzikas festivāls "Arēna" pulcē jaunās mūzikas komponistus
Jaunās mūzikas festivāls "Arēna" ir laikmetīgās mūzikas festivāls, kas kopš 2002. gada ik rudeni Latvijas koncertzālēs pulcē jaunās mūzikas komponistus, atskaņotājmāksliniekus un klausītājus no daudzām pasaules valstīm. Šogad tas norisināsies no 27. oktobra līdz 1. novembrim.
Jaunās mūzikas festivālu "Arēna" pirmdien, 27. oktobrī, pulksten 19.00 galerijā "Istaba" ievadīs skaņu instalācija "Dzīvās stabules" – vakars ar multimediju mākslinieku Anderšu Lindu. Viņš raksta mūziku gan instrumentāli, nereti savienojumā ar elektronikas dāvātajām iespējām, gan veido multimediālas instalācijas vai pārsteidz ar tādiem projektiem kā "Mobilo telefonu orķestris" vai "Animētā notācija". Uz Rīgu viņš ved savu jaunāko veikumu – interaktīvo skaņu instalāciju "Pipes" jeb "Stabules". Instalācija galerijā būs piedzīvojama līdz 1. novembrim.
Festivāla atklāšanas koncerts notiks otrdien, 28. oktobrī, pulksten 19.00 Rīgas Reformātu baznīcā, Latvijā pirmoreiz viesojoties vācu laikmetīgās mūzikas kolektīva, Ķelnē bāzētā "Ensemble Musikfabrik" pūšaminstrumentu kvintetam. Līdztekus šiem mūziķiem veltītajai jau gadu desmitiem Francijā mītošā grieķa Žorža Apergisa 2023. gada lielkompozīcijai "Heart Blowing" šajā programmā skanēs arī trīs jaundarbi. To autori ir jaunais igauņu talants Krēta-Kerta Kaeva, mūsu pašu Jānis Petraškevičs un īriete Ailiša Ni Riaina.
Trešdien, 29. oktobrī, pulksten 19.00 turpat baznīcā programmā "Plūstošās faktūras" vārds dots džezam un studentu idejām. Līdztekus jaunākajiem Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kompozīcijas katedras audzēkņu darbiem uz skatuves kāps jaunizveidota muzikāla vienība, kuru veido divi džeza mūziķi – saksofonists Kārlis Auziņš un ģitāriste Ella Zīriņa. Šajā programmā skanēs Auziņa īpaši duetam radītie jaundarbi, kuros atbalsojas ietekmes no laikmetīgās skaņumākslas, džeza un dažādu tautu tradicionālās mūzikas.
Ceturtdien, 30. oktobrī, pulksten 18.00 festivāls aicina uz diskusiju "Arēna runā" galerijā "Istaba", kurā par tēmu "māksla un mūzika" komponists Andris Dzenītis sarunāsies ar mūziķiem un vizuālās mākslas pārstāvjiem.
Piektdien, 31. oktobrī, Latvijā atkal viesosies 2002. gadā dibinātā poļu mūsdienu mūzikas apvienība "Ensemble Kwartludium", kura specializējas ne vien jaundarbu iniciēšanā, bet arī to atkārtotos atskaņojumos. Koncertā pulksten 19.00 VEF Kultūras pils Kamerzālē šie mūziķi skatuvi dalīs ar vokālo grupu "Putni", kopīgi veidotajā programmā "Dabas balsis" īpaši akcentējot šīgada festivāla centrālo tēmu. Žaneta Ridzevska opusā "Entomophony" pēta insektu dzīvi, kamēr zviedru Dženija Hetne savā "Habitat" iedvesmojas no putnu dziesmām. Viņas tautiete Marija Samuelssone aicina aizdomāties par plastmasas piesārņotajiem ūdeņiem, savukārt jaundarbu poļu un latviešu kopīgi veidotajam vokālinstrumentālajam sastāvam radījis Jēkabs Nīmanis. Pirmatskaņojumu piedzīvos arī Renātes Stivriņas kompozīcija "Planētas sieviešu balsīm un čellam".
Notikumiem piesātināta būs festivāla noslēdzošā diena 1. novembrī. Pulksten 15.00 (izbraukšana no Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieturas) to iesāks Andra Dzenīša vadīts muzikāls piedzīvojums ar sarunām un minikoncertiem "Arēna ceļo". Koncertceļojuma pirmā pietura būs Rīgas Katoļu ģimnāzija, kur pulksten 15.30 programmā "Gadalaiki" uzstāsies poļu akordeonists Macejs Fronckevičs. Rīgas publiku viņš iepazīstinās ar sava tautieša Pšemislava Šellera iespaidīgo opusu "Gadalaiki akordeonam un dzīvai elektronikai".
Nākamā pieturvieta būs kultūrvieta "Aleponija", kur pulksten 17.00 programmā "Balsstiesības" uz skatuves sastapsies soprāns Viktorija Majore un rakstnieks Rvīns Varde. Šajā elektroniskās skaņumākslas, literatūras un teātra programmā akcents likts uz latviešu mūziku, dziedātājai atgriežoties pie jaunās paaudzes komponistu Henrija Poikāna un Žanetes Spirkas viņai veltītiem opusiem, pirmatskaņojot Agitas Reķes partitūru un pārlapojot arī Artura Maskata un itāļu mūsdienu klasiķu daiļrades lappuses.
Dienas kulminācijā uz festivāla noslēguma koncertu "Ūdens trio" Rīgas Reformātu baznīcā pulksten 19.00 aicina "Baltic Percussion Trio" jeb trīs Baltijas valstu sitaminstrumentālisti, kas jau labu laiku koncertē arīdzan trio sastāvā: Guntars Freibergs, Andris Rekašis un Heigo Rosins. Viņu veidotā programma balstās tieši vides un ekoloģijas tēmai veltītos opusos, toskait japāņu klasiķa Toru Takemitsu "Rain Tree", zviedru komponista un sitaminstrumentālista Tobiasa Brostērma "Bridging the World" un Madaras Pētersones "Elementi". Līdzās tiem programmā kārtoti arīdzan trio radīti visas trīs Baltijas valstis pārstāvošu skaņražu – Ansela Kaugera, Lina Rupšlauka un Lauri Jēlehta jaundarbi.