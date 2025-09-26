Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 45 posmos, daudzviet tajos ieviesta reversā kustība.
Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 45 posmos
Līdz sešiem luksoforu posmiem ir uz reģionālajiem ceļiem no Litenes līdz Balviem (P35) un no Kokneses līdz Vecbebriem (P79), to izbraukšanai vajadzēs 40–45 minūtes.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- uz Bauskas šosejas (A7) pie ievada Rīgā notiek Dienvidu tilta 4. kārtas būvdarbi, kā arī tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu; intensīvas satiksmes laikā iespējami sastrēgumi;
- uz Vidzemes šosejas (A2) pie Siguldas viens reversās kustības posms, ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 20 minūtes;
- Vidzemes šosejas (A2) posmā no Grundzāles līdz Lācupiem divi luksoforu posmi, platuma ierobežojums 3,5 metri. Paredzamais remontposmu šķērsošanas laiks – gandrīz stunda;
- Daugavpils šosejas (A6) posmā no Kalniškiem līdz Ļūbastei viens luksoforu posms, citviet satiksme pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Ātruma ierobežojums 50 UN 70 km/h, Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks pusstunda;
- uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) pie Ludzas trīs luksoforu posmi. Ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes;
- uz Daugavpils apvedceļa (A14) un A14 posmā līdz Sventei divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:
- autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) posmā no Litenes līdz Balviem līdz sešos posmos satiksmi regulē ar luksoforiem vai satiksmes regulētāju palīdzību, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 45 minūtes;
- autoceļa Svente–Lietuvas robeža (Subate) (P70) posmā no Sventes līdz krustojumam ar autoceļu Ilūkste–Ilze–Vitkušķi (V702) divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks pusstunda;
- autoceļa Siliņi–Aknīste–Lietuvas robeža (P74) posmā no Siliņiem līdz Grāvīšiem viens luksoforu posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks pusstunda;
- autoceļa Koknese–Ērgļi (P79) posmā no Kokneses līdz Vecbebriem seši luksofora posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes.
Sestdien, 27. septembrī, satiksmes ierobežojumi sacensību laikā:
- velo sacensību laikā uz autoceļa Bauska–Gailīši–Lietuvas robeža (V1025) ierobežota satiksme no Bauskas līdz Uzvarai, satiksmi regulēs policija;
- rallija laikā Cesvaines apkārtnē būs slēgta satiksme no Cesvaines līdz pagriezienam uz Kārzdabu (V856) un no Kalauca ezera līdz Cērtelēm (V434), satiksmei pa apbraucamajiem ceļiem regulēs policija.