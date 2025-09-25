Armands Krauze: koalīcijas līgums ir jau vairākas reizes pārkāpts
Šajā valdībā koalīcijas līgums ir pārkāpts vairākkārt, ceturtdienas vakarā Latvijas Televīzijas raidījumā "Šodienas jautājums" apgalvoja zemkopības ministrs un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdes priekšsēdētājs Armands Krauze.
Uz jautājumu, vai koalīcijas līgums ir pārkāpts, ZZS Saeimā balsojot par izstāšanos no Stambulas konvencijas, Krauze sacīja, ka, ja arī līgums ir pārkāpts, ZZS to nav darījuši pirmie.
Viņš apgalvoja, ka, piemēram, koalīcijas līgumā ir minēts, ka valsts ārējais parāds var veidot ne vairāk kā 40% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet Jaunā vienotība (JV), gatavojot budžetu, to vienmēr sagatavojot daudz lielāku, kas arī esot līguma pārkāpums.
"Koalīcijas līgums ir labas gribas dokuments, kurā mēs esam vienojušies, kā mēs strādājam, un mēs uzskatām, ka tas sen ir vairākas reizes pārkāpts, tai skaitā arī no mūsu partneru puses," klāstīja Krauze.
Iepriekš Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ar savas konsultantes Annas Ūdres starpniecību aģentūrai LETA norādīja, ka pēc atgriešanās no Vācijas nākamajā pirmdienā gaidīs skaidrojumu no ZZS un tās pārstāvja, labklājības ministra Reiņa Uzulnieka par balsojumu Saeimā saistībā ar Stambulas konvenciju. Tāpat premjere atzīmēja, ka ZZS balsojums par izstāšanos no Stambulas konvencijas ir koalīcijas līguma pārkāpums
"Šodienas jautājumā" Saeimas deputāte un Saeimas priekšsēdētāja biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) uz jautājumu, vai ZZS valdes priekšsēdētāja vietnieka Ulda Auguļa publiski izskanējušie apgalvojumi, ka premjere iepriekš draudējusi ar labklājības ministra atlaišanu gadījumā, ja ZZS nobalsos par izstāšanos no Stambulas konvencijas, ir taisnība, apstiprinājumu nesniedza.
Krauze uzsvēra, ka labklājības ministra atlaišanas gadījumā būs sekas, kuras ZZS vēl apspriedīs. Tomēr ZZS neplānojot pamest valdību.
Jau vēstīts, ka, pateicoties valdošajā koalīcijā ietilpstošās ZZS atbalstam, Saeima ceturtdien vērtēšanai Ārlietu komisijā nodeva opozīcijas deputātu ieceri denonsēt tā saukto Stambulas konvenciju, kas nozīmētu izstāšanos no tās.
Par likumprojekta nodošanu komisijai nobalsoja 55 deputāti, pret balsoja 33 parlamentārieši. Koalīcijas deputāti no "Jaunās vienotības" un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektu, bet par balsoja deputāti no ZZS.
Partijas "Latvija pirmajā vietā" izstrādāto likumprojektu parakstījusi Linda Liepiņa (LPV), Ramona Petraviča (LPV), Aiva Vīksna (AS), Linda Matisone (AS), Jānis Vitenbergs (NA), Edvīns Šnore (NA), Jurģis Klotiņš (NA), Nauris Puntulis (NA), Ričards Šlesers (LPV), Ilze Stobova (LPV), Edmunds Zivtiņš (LPV), Maija Armaņeva (LPV), Mārcis Jencītis (LPV) un Kristaps Krištopans (LPV).
Latvijā Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētā Stambulas konvencija stājās spēkā pagājušā gada 1.maijā. Tas ir starptautisks līgums, kas paredz, ka tā dalībvalstīm ir jāizstrādā saskaņota politika, lai labāk varētu aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības, kā arī sievietes un vīriešus no vardarbības ģimenē. Tostarp dalībvalstīm ir jānodrošina cietušajiem vispusīga palīdzība un aizsardzība, krīzes centri, krīzes tālrunis, kas darbojas diennakti, specializētie atbalsta centri no seksuālas vardarbības cietušām personām, jāaizsargā un jāatbalsta bērni, kas ir vardarbības liecinieki.