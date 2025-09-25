Nākamgad palielinātos sociālos pabalstus pārrēķinās automātiski
Ja valsts sociālais pabalsts vecākiem vai bērna aprūpes nodrošinātājiem, proti, aizbildnim, audžuģimenei vai adoptētājam, ir piešķirts 2025. gadā un tā izmaksa turpināsies arī pēc 2026. gada 1. janvāra, tad nākamgad pabalsts tiks izmaksāts jaunajā palielinātajā apmērā un tiks pārrēķināts automātiski, informēja Labklājības ministrijas (LM) pārstāve Aiga Isajeva.
Vienīgais gadījums, kad būs nepieciešams iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā būs ģimenes valsts pabalsta saņemšanai par koledžā vai augstskolā pilna laika klātienē studējošu bērnu, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu, skaidro LM.
Vairumu valsts sociālo pabalstu izmaksā par esošo mēnesi, līdz ar to pabalstu jaunajā apmērā vecāks vai aprūpētājs saņems jau janvārī.
Savukārt bērna kopšanas pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi, tas nozīmē, ka vecāks pabalstu jaunajā apmērā saņems februārī, kad tiks izmaksāts pabalsts par janvāri.
Piemēram, bērna kopšanas pabalsts līdz bērna pusotra gada vecumam tiks pārrēķināts no 2026. gada 1. janvāra. Attiecīgi janvārī izmaksās pabalstu par 2025. gada decembri, un tas būs 171 eiro, savukārt februārī izmaksās jauno apmēru par janvāri, un tas būs 298 eiro.
Galīgo lēmumu par pabalstu apmēru pārskatīšanu vēl jāpieņem Saeimai, izskatot 2026.gada valsts budžetu, atgādina LM.
Kā vēstīts, nākamgad bērna piedzimšanas pabalstu cels līdz 600 eiro jeb par 178,83 eiro, bet bērna kopšanas pabalstu jaunajiem vecākiem - līdz 298 eiro jeb par 127 eiro, vienlaikus saglabājot vecāku pabalstu 75% apmērā strādājošiem pabalsta saņēmējiem.
Salīdzinoši šogad vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsts ir 421,17 eiro.
Savukārt bērna kopšanas pabalsts par bērnu vecumā līdz pusotram gadam šobrīd ir 171 eiro. Politiķi sola turpmāk šo pabalstu pārskatīt ik pēc diviem gadiem. Pabalsta saņēmējiem palielināsies arī sociālās apdrošināšanas iemaksas apdrošināšanas stāža uzkrāšanai pensijām, bezdarbam un invaliditātei, jo iemaksas tiks veiktas no paaugstinātā pabalsta apmēra, skaidro LM.
Vienlaikus paredzēts, ka ģimenes valsts pabalstu izmaksās arī par bērniem vecumā no 16 līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai, kuri studē koledžā vai augstskolā pilna laika klātienē, tostarp studējošajiem ārvalstīs. Šobrīd šo pabalstu maksā tikai, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.
Nākamgad tiks saglabāts vecāku pabalsts 75% apmērā strādājošiem pabalsta saņēmējiem, kuri bērna kopšanas laikā ir nodarbināti un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātie. Ieviešot šīs izmaiņas šogad, politiķi solīja izvērtēt, vai tās devušas rezultātu, un pēc tam sniegt vērtējumu par nepieciešamību tās saglabāt.
Savukārt 24 miljoni eiro novirzīti audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem. Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu palielināsies līdz divkāršam Civillikumā noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēram atkarībā no bērna vecuma - 390 eiro mēnesī par bērnu līdz sešiem gadiem vai 468 eiro mēnesī par bērnu no septiņiem līdz 17 gadiem. Attiecīgi šogad tiek izmaksāti 215 eiro par bērnu līdz sešiem gadiem un 258 eiro par bērnu no septiņiem līdz 17 gadiem.
Vienlaikus atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu būs 298 eiro mēnesī, un to pārskatīs ik pēc diviem gadiem. Šogad tā noteikta 54,07 eiro apmērā.
Tiks nodrošinātas arī sociālās garantijas nestrādājošiem aizbildņiem, veicot sociālās apdrošināšanas iemaksas no 171 eiro pensiju, bezdarba un invaliditātes apdrošināšanas stāža uzkrāšanai.
Adopcijas pabalsts palielināsies līdz Civillikumā noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēram atkarībā no bērna vecuma - 195 eiro mēnesī par bērnu līdz sešiem gadiem vai 234 eiro par bērnu septiņu līdz 17 gadu vecumā. Šogad šis apmērs ir attiecīgi 107,5 eiro un 129 eiro.
Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi neatkarīgi no bērna vecuma būs 70% no valstī vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas jeb 1041 eiro. Salīdzinājumam šogad minimālais šīs atlīdzības apmērs ir 171 eiro.
Savukārt vienreizējā atlīdzība par bērna adopciju pieaugs līdz 2433 eiro iepretim 1422,87 eiro patlaban.
Tikmēr audžuģimenēm atlīdzība par pienākumu pildīšanu būs 298 eiro, un to pārskatīs ik pēc diviem gadiem, tiks saglabāti esošie koeficienti par divu vai trīs bērnu aprūpi, kā arī būs papildu koeficienti par lielāku skaitu bērnu aprūpi. Šogad noteiktais apmērs ir 171 eiro par viena bērna aprūpi.
Specializētajām audžuģimenēm atlīdzība sasniegs 1560 eiro. Papildus 2026. gadā pakāpeniski tiks ieviesti jauni atbalsta pakalpojumi, tostarp atelpas brīdis, civiltiesiskā un veselības apdrošināšana, informē LM.
Tāpat palielināsies valsts kompensācijas pašvaldībām bērna uzturēšanas pabalstu audžuģimenēs pārskatīšanai, nosakot uztura pabalsta minimālo apmēru divkāršā Civillikumā noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā atkarībā no bērna vecuma - 390 eiro par bērnu līdz sešiem gadiem vai 468 eiro par bērnu septiņu līdz 17 gadu vecumā. Šogad šo pabalstu summa noteikta attiecīgi 215 eiro un 258 eiro par bērnu līdz sešiem gadiem vai no septiņiem līdz 17 gadiem.