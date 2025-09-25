Austrumu slimnīcā līdz šim uzņemti 660 smagi cietuši pacienti no Ukrainas
Šodien Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS) 30.reizi sadarbībā ar labdarības projektu "M-Help.com" uzņēma Krievijas sāktajā karā Ukrainā smagi cietušos karavīrus, un kopā trīs gadu laikā palīdzība sniegta 660 cietušajam, informēja slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Ilga Namniece.
Šoreiz slimnīcā uzņemti 29 cietušie. Pacientus RAKUS uzņēma multidisciplināra mediķu komanda - dažādu specialitāšu ārsti un aprūpes personāls no Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas (NMPUK).
Visiem pacientiem, kas ieradās no Ukrainas, RAKUS veica vispusīgu veselības stāvokļa novērtēšanu, tajā skaitā dažādus laboratoriskos izmeklējumus, tostarp, lai testētu multirezistento infekciju iespējamo klātbūtni, jo kara apstākļos tās strauji uzliesmo un izplatās.
Vairākiem cietušajiem Neatliekamās radioloģijas nodaļas speciālisti veica papildu radioloģiskos izmeklējumus ievainojumu stāvokļa precizēšanai.
Austrumu slimnīcas Traumatoloģijas un ortopēdijas klīnikā ķirurgu traumatologu Andra Vikmaņa un Oļega Ribakova uzraudzībā ārstēsies viens ļoti smagus kara ievainojumus guvis karavīrs. Pacientam tiks veiktas vairākas sarežģītas un secīgas operācijas vairākos posmos. Pēc šīm komplicētajām un smagajām kara traumu operācijām ar cietušo karavīru strādās fizioterapeiti, ergoterapeiti, rehabilitologi un funkcionālie speciālisti.
Savukārt pārējie cietušie pēc izmeklējumu veikšanas NMPUK atkarībā no traumu seku specifikas dosies uz citām Latvijas ārstniecības iestādēm.
Plānots, ka viens pacients turpinās ārstēšanu Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, sešus pacientus pārvedīs uz Nacionālo rehabilitācijas centru "Vaivari", 19 pacientus uz rehabilitācijas centru "Jaunķemeri", bet divus - uz rehabilitācijas centru "Līgatne".
Karā cietušo pacientu ārstēšana Austrumu slimnīcā tiek īstenota kā kopdarbs, kurā iesaistās daudzu profilu ārsti - traumatologi, ķirurgi, mikroķirurgi, infektologi, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsti, fizioterapeiti, ergoterapeiti, radiologi un laboratorijas speciālisti, skaidro slimnīcā.
Ukrainas karā cietušie pacienti uz Austrumu slimnīcu tiek atgādāti, pateicoties labdarības projekta "M-Help.com" dibinātāju Arvja Reketa un Mārtiņa Medinieka privātai iniciatīvai. Savukārt Georgija Logvinska labdarības fonds, kas darbojas Ukrainā, ir aprīkojis un pārbūvējis autobusu, ar kuru tiek nodrošināta šo pacientu transportēšana.