Iztiesā Alda Gobzema krimināllietu par izspiešanu un neslavas celšanu
Rīgas pilsētas tiesa šodien plkst.10 sāka skatīt krimināllietu, kurā par izspiešanu grupā un neslavas celšanu apsūdzēts bijušais Saeimas deputāts Aldis ...
Tiesas noraida advokāta lūgumu apcietināt Aldi Gobzemu izspiešanas lietā
Rīgas pilsētas tiesa šodien noraidījusi advokāta Andra Tauriņa lūgumu apcietināt vai piemērot drošības līdzekli 50 000 eiro apmērā bijušajam Saeimas deputātam Aldim Gobzemam, kurš tagad savu vārdu mainījis uz Arigo Toro, krimināllietā, kurā viņš apsūdzēts izspiešanā grupā un neslavas celšanā, apliecināja Tauriņš.
Rīgas pilsētas tiesā atrodas krimināllieta pret Toro, kā arī iepriekš tiesātais Gints Lazdiņš. Par cietušajiem lietā atzīts uzņēmējs Agris Evertovskis un bijušais politiķis Māris Gulbis.
Lietas izskatīšana sākta 22.septembrī. Evertovska advokāts Tauriņš lūdza piemērot Toro kā drošības līdzekli apcietinājumu vai 50 000 eiro kā drošības naudu. Pirms tiesas lēmuma par drošības līdzekļa piemērošanu Tauriņš norādīja, ka iepriekš prokuratūrai bija lūdzis noteikt kādus drošības līdzekļus, lai panāktu, ka Toro beidz publicēt lietas, kas apmelo viņa klientu, taču šie lūgumi neesot apmierināti. Tauriņš uzskatīja, ka drošības līdzeklis atturētu Toro no dažādu apmelojumu publicēšanas.
Nākamā tiesas sēdē paredzēta 27.novembrī, tajā plānots pabeigt skatīt iesniegtos lūgumus, kā arī, iespējams, nolasīt apsūdzību.
Jau ziņots, ka, pēc apsūdzībā vēstītā, viens no apsūdzētajiem apgalvojis, ka cietušais vainojams viņa laulības izjukšanā un sievas aiziešanā no ģimenes. Tādēļ viņam radies nodoms sociālo tīklu vietnēs "Facebook" un "Instagram", kā arī saziņas lietotnē "Telegram" publicēt izdomātus apgalvojumus, lai iegūtu no cietušā materiālu labumu.
Bez jebkāda tiesiska pamata sākotnēji no cietušā pieprasīti 15 000-20 000 eiro, taču vēlāk summa sasniegusi pat 200 000 eiro, norādīts apsūdzībā. Pēc abu apsūdzēto savstarpējās vienošanās otrs iesaistījies kā starpnieks nozieguma īstenošanā.
Ņemot vērā, ka cietušais pieprasītos finanšu līdzekļus nesamaksāja, viens no apsūdzētajiem, īstenojot izteiktos draudus, vairākkārtīgi ievietoja publikācijas, kurās nepārprotami izteikti cieņu un godu aizskaroši apgalvojumi, tādējādi izdarot morālu spiedienu uz cietušo. Tāpat regulāri ticis draudēts un īstenotas darbības, kas tika vērstas uz cietušā reputācijas neatgriezenisku bojāšanu, rakstīts apsūdzībā.
Papildu tam viens no apsūdzētajiem izdarījis citu noziedzīgu nodarījumu, proti, tīši izplatījis apzināti nepatiesus, personas apkaunojošus izdomājumus masu saziņas līdzeklī, ceļot neslavu vēl citām personām.
Abas apsūdzētās personas savu vainu izdarītajā nodarījumā neatzīst.
Gobzems iepriekš sociālajos medijos vainojis Evertovski par viņa ģimenes izjaukšanu, kas novedis pie laulības šķiršanas ar Gobzema kādreizējo sievu un bērnu māti Kristu. Ar Gobzema vārdu saistītos kanālos dažādās sociālās saziņas vietnēs it kā aizmiglotā veidā tikuši izplatīti dažādi pieļāvumi un apvainojumi arī par citām sabiedrībā vairāk un mazāk zināmām personām.
Savukārt Lazdiņš figurēja kā viens no apsūdzētajiem bijušā Jūrmalas domnieka Māra Dzenīša un citās krimināllietās.