Aptauja: premjerministra amatam lielāko atbalstu saņem Ainārs Šlesers
Interneta pētījumu un tehnoloģiju uzņēmuma "Gemius" veiktā aptauja atklāj, ka Latvijas interneta lietotāji nākamā premjerministra amatā visbiežāk redz Aināru Šleseru, kam seko Evika Siliņa un Artis Pabriks. Būtiskas viedokļu atšķirības novērojamas dažādu vecuma grupu, dzīvesvietas reģionu un ģimenē lietotās valodas griezumos.
"Gemius "veiktajā aptaujā, kurā tika noskaidrots Latvijas interneta lietotāju viedoklis par nākamo premjerministru, atklājās, ka vairākums šajā amatā redz Aināru Šleseru (Latvija Pirmajā Vietā) - 14,5 procenti respondenti, kamēr 9,8 procenti norādījuši Eviku Siliņu no partijas Jaunā Vienotība, bet 9,5 procenti - Arti Pabriku no partijas Latvijas Attīstībai.
Aplūkojot rezultātus pa vecuma grupām, redzams, ka Ainārs Šlesers vislielāko atbalstu gūst starp vecāka gadagājuma cilvēkiem (45+). Evika Siliņa savukārt izceļas jaunāko aptaujāto vidū jeb vecuma grupās 18–24 un 35–44, bet Arti Pabriku premjerministra amatā visvairāk redz respondenti vecumā no 35 līdz 44 gadiem, zināmu atbalstu saglabājot arī vecāku respondentu vidū.
Reģionālajā griezumā Aināram Šleseram ir izdevies saglabāt līderpozīciju visā Latvijā. Rīgā un Kurzemē otrajā vietā ierindojas Evika Siliņa, bet Vidzemē un Zemgalē viņai priekšā izvirzās Artis Pabriks, līdzvērtīgu atbalstu saņemot arī no Kurzemniekiem. Salīdzinot ar citiem reģioniem, Zemgalē izteikti tiek atbalstīts arī Viktors Valainis no partijas Zaļo un Zemnieku Savienības, bet Latgalē ievērojams atbalsts tiek izrādīts arī Jānim Urbanovičam (Saskaņa), Jūlijai Stepaņenko (Suverēnā Vara) un Aleksejam Rosļikovam (Stabilitātei!).
Visbeidzot, interesantas nianses atklāj arī valodas aspekts. Tie, kas ģimenē ikdienā runā latviešu valodā, visbiežāk atbalsta Aināru Šleseru, Arti Pabriku un Eviku Siliņu. Savukārt krievvalodīgo respondentu vidū lielākais atbalsts, līdzīgi kā latviski runājošo starpā, ir Aināram Šleseram, taču otrajā vietā šeit ierindojas Jūlija Stepaņenko, bet trešajā – Aleksejs Rosļikovs. Salīdzinot ar latviešu valodā runājošajiem, krievvalodīgie daudz retāk izvēlas Arti Pabriku, turklāt gandrīz neviens no viņiem nedomā, ka nākamā premjera amatā vajadzētu būt Viktoram
Valainim (ZZS) vai Ilzei Indriksonei (NA). Respondenti, kuri ģimenē sarunājas kādā citā valodā, pārliecinoši atbalsta Ilzi Indriksoni (NA).
Kopumā aptauja parāda, ka Latvijas sabiedrībā joprojām liels īpatsvars iedzīvotāju nav izlēmuši, kuram politiķim uzticēt nākamās valdības vadību, tomēr Ainārs Šlesers šobrīd ir pārliecinoši populārākais kandidāts kopvērtējumā, īpaši starp vecākiem iedzīvotājiem un krievvalodīgajiem. Tikmēr jaunākās paaudzes vēlētāji un daļa reģionu iedzīvotāju vairāk sliecas atbalstīt Eviku Siliņu un Arti Pabriku, bet Latgale izceļas ar atbalstu opozīcijas politiķiem.
Aptauja tika īstenota no 8. līdz 12. augustam, aptaujājot 2274 Latvijas interneta lietotājus. Aptauja veikta, izmantojot interneta aptauju "gemiusAdHoc" ar iznirstošu interneta anketu palīdzību, kas tika rādītas pēc nejaušības principa izvēlētiem interneta lietotājiem. Iegūtie dati ir svērti pēc vecuma un valodas ģimenē.