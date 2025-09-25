Katrs trešais Latvijā vēl domā, bet 71% jau ir izvēlējušies savu pensiju pārvaldnieku
Latvijas iedzīvotāji ir visinformētākie un aktīvākie Baltijas reģionā, kad runa ir par sava pensiju 2. līmeņa uzkrājuma pārvaldību.
Luminor bankas jaunākās aptaujas* rezultāti atklāj, ka vairāk nekā divas trešdaļas jeb 71% Latvijas iedzīvotāju ne tikai zina, ka viņiem ir iespēja pašiem izvēlēties savu pensiju pārvaldītāju un piemērotāko ieguldījumu plānu, bet jau ir arī veikuši šo izvēli. Šie dati norāda, ka Latvijas iedzīvotāji īpaši aktīvi izmanto iespēju personīgi ietekmēt savu finansiālo nākotni.
Vienlaikus Luminor bankas aptaujas dati rāda, ka 15% zina par šādu iespēju, taču pagaidām vēl nav izdarījuši izvēli, pret kuru pensiju 2. līmeņa pārvaldītāju mainīt esošo. Raugoties kaimiņvalstu virzienā, Lietuvā tikai nedaudz vairāk nekā trešdaļa - 36% iedzīvotāju - ir ne tikai informēti par iespēju, bet arī pieņēmuši lēmumu, kam uzticēt savus pensiju uzkrājumus.
Turklāt vēl 18% lietuviešu zina par šo iespēju, tomēr pagaidām nav nomaiņas izvēli. Igaunijā situācija ir nedaudz labāka - 56% iedzīvotāju ir izdarījuši izvēli par savu pensiju 2. līmeņa pārvaldītāju, kamēr tikai 7% vēl nav lēmuši par konkrētām izmaiņām.
"Šie rezultāti uzsver, cik būtiski ir ne tikai apzināties iespēju izvēlēties savu pensiju 2. līmeņa pārvaldītāju, bet arī izvēlēties pensiju plānu, kas ir piemērots konkrētā cilvēka vecumam. Jauniešiem ieteicams orientēties uz aktīvākiem plāniem, kuros lielāka daļa uzkrājumu tiek ieguldīta akcijās, ļaujot ilgtermiņā potenciāli palielināt uzkrājuma apjomu, pieņemot lielāku risku.
Savukārt tiem, kuri tuvojas pensionēšanās vecumam, ieteicams izvēlēties konservatīvākus risinājumus ar zemāku riska līmeni, lai saglabātu uzkrājumus un nodrošinātu stabilitāti. Tikai apzināta un vecumam atbilstoša izvēle ļaus pensiju 2. līmenim patiesi “strādāt” jūsu labā un palīdzēs nodrošināt stabilāku finansiālo nākotni," norāda Luminor aktīvu pārvaldīšanas un pensiju uzņēmumu vadītājs Atis Krūmiņš.
Savu pensiju uzkrājuma apjomu iespējams apskatīt, apmeklējot Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla latvija.gov.lv sadaļu VSAA informācija un pakalpojumi. Kā arī turpat iespējams pārbaudīt savu pensiju pārvaldnieku un izvēlēties piemērotāko pensiju plānu.
*Luminor bankas aptauja Baltijā veikta 2025. gada jūnijā sadarbībā ar pētījumu aģentūru Norstat, kopumā aptaujājot 3001 respondentu vecumā no 18 līdz 65 gadiem.