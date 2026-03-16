Pļaviņās plūdu risks saglabājas, bet Jēkabpils varot "atviegloti uzelpot"
Plūdu draudi Pļaviņās ir vērtējami "piesardzīgi optimistiski", atzina Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums (LA/Vidzemes partija).
Līdums klāstīja, ka situācijai pašvaldība seko nepārtraukti un Daugavas krasti tiek regulāri apsekoti. Lielā daļā upes ledus ir izgājis, taču esot arī vietas, kur tas apstājies.
Pašvaldības vadītāja vērtējumā, plūdu draudi novadā saglabājas vienīgi Pļaviņās, taču pašvaldības speciālisti esot "piesardzīgi optimistiski". Līdums sacīja, ka ūdens līmenis Daugavā mainās, taču esot cerība, ka plūdi pilsētu neskars.
Savukārt Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis (LZP) vērtēja, ka Jēkabpils varot "atviegloti uzelpot", jo ledus upē ir izgājis un ūdens līmenis Daugavā samazinās.
Pašvaldības palīdzība iedzīvotājiem šogad nav bijusi nepieciešama, jo potenciālajās plūdu teritorijās dzīvojošie ir sagatavojušies un nodrošinājušies iespējamām ārkārtas situācijām, stāstīja Ragainis.s
Jau ziņots, ka lielākajā daļā Latvijas upju izgājis ledus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.