Fidži galvaspilsētā atklāts pirmais Latvijas goda konsulāts Klusā okeāna salu valstīs
Fidži galvaspilsētā Suvā pirmdien atklāts pirmais Latvijas goda konsulāts Klusā okeāna salu valstīs, un to vadīs goda konsuls Savenaca Seniloli, informēja Ārlietu ministrija.
Goda konsulātu atklāja Latvijas vēstniece Austrālijā un īpašā sūtne Klusā okeāna salu valstīs Samija Šerifa, klātesot Fidži ārlietu ministram Sakiasi Ditokam un transporta ministram Ro Filipem Tuisavu.
Vēstniece uzrunā akcentēja, ka Latviju un Fidži vieno ne tikai kopīgas vērtības un stingrs atbalsts noteikumos balstītai starptautiskajai kārtībai un centieniem nodrošināt globālo mieru, bet arī starptautiskās sadarbības veicināšana tādās jomās kā klimata pārmaiņas, dzimumu līdztiesība un darbs ANO programmā "Sievietes, miers un drošība".
Šerifa pieminēja Latvijas un Fidži dalību ANO miera uzturēšanas misijās Tuvajos Austrumos, latviešu profesora un ANO Starptautisko tiesību komisijas priekšsēdētāja Mārtiņa Paparinska sniegto ekspertīzi Klusā okeāna salu valstīm par jūras līmeņa celšanās juridiskajām sekām un ar to saistītajiem jautājumiem par valstiskumu, jūras tiesībām un cilvēktiesībām, kā arī nevalstiskās organizācijas "Riga TechGirls" Suvā organizēto starptautisko hakatonu sievietēm. Viņa pavēstīja, ka vēstniecība patlaban izstrādā jaunu projektu, kas būs vērsts uz sieviešu digitālo prasmju pilnveidošanu nevalstiskajā sektorā Klusā okeāna salu valstīs.
Pasākuma noslēgumā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības Austrālijā vadītāja Sabīne Kazaka iepazīstināja ar uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Viņa klātesošos informēja par sasniegumiem Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un digitalizācijas jomā, tai skaitā digitālajiem rīkiem e-vidē, kā arī dalījās valsts pieredzē ar ilgtspējīgiem risinājumiem mežu apsaimniekošanas un atjaunojamās enerģijas nozarē.