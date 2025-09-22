Garākais būvdarbu posms ir uz Vidzemes šosejas (A2) no Grundzāles līdz Lācupiem, lai to šķērsotu, vajadzēs gandrīz stundu.
Šodien 08:29
Autovadītāju ievērībai: visvairāk būvdarbu turpinās uz reģionālajiem ceļiem
Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 44 posmos, visvairāk ierobežojumu to laikā ir uz reģionālajiem autoceļiem – 17 posmos.
Garākais būvdarbu posms ir uz Vidzemes šosejas (A2) no Grundzāles līdz Lācupiem, lai to šķērsotu, vajadzēs gandrīz stundu. Uz reģionālajiem autoceļiem no Litenes līdz Balviem (P35) un no Kokneses līdz Vecbebriem (P79) ir seši pagaidu luksoforu posmi, un tur ceļā jāplāno 40–45 minūtes.
Informācija par visiem aktuālajiem būvdarbiem un satiksmes ierobežojumiem valsts autoceļu tīklā pieejama būvdarbu kartē “VSIA Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- uz Bauskas šosejas (A7) pie ievada Rīgā notiek Dienvidu tilta 4. kārtas būvdarbi, kā arī tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu; intensīvas satiksmes laikā iespējami sastrēgumi;
- uz Vidzemes šosejas (A2) pie Siguldas viens reversās kustības posms, ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 20 minūtes;
- uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Grundzāles līdz Lācupiem divi luksoforu posmi, platuma ierobežojums 3,5 metri. Paredzamais remontposmu šķērsošanas laiks 57 minūtes;
- uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Kalniškiem līdz Ļūbastei viens luksoforu posms, citviet satiksme pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Ātruma ierobežojums 50 UN 70 km/h, Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks pusstunda;
- uz autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) pie Ludzas četri luksoforu posmi. Ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes;
- uz Daugavpils apvedceļa (A14) un A14 posmā līdz Sventei trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:
- autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) posmā no Litenes līdz Balviem līdz sešos posmos satiksmi regulē ar luksoforiem vai satiksmes regulētāju palīdzību, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 45 minūtes;
- autoceļa Svente–Lietuvas robeža (Subate) (P70) posmā no Sventes līdz krustojumam ar autoceļu Ilūkste–Ilze–Vitkušķi (V702) divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks pusstunda;
- autoceļa Siliņi–Aknīste–Lietuvas robeža (P74) posmā no Siliņiem līdz Grāvīšiem viens luksoforu posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks pusstunda;
- autoceļa Koknese–Ērgļi (P79) posmā no Kokneses līdz Vecbebriem seši luksofora posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes.
Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicināts zvanīt uz “VSIA Latvijas Valsts ceļi” diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.