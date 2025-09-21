"Man sāka birt asaras!" japāņi piedzīvo spilgtas emocijas, apgūstot latviešu pirts mākslu
Pasaulē vērienīgākajā izstādē “EXPO” Osakā Japānā Latvija demonstrē gan savu radošumu un tehnoloģiju potenciālu, gan kultūru un tradīcijas. Pārsteidzoši, bet japāņus ļoti ieinteresējusi mūsu pirts māksla.
Iepazīstināt izstādes apmeklētājus ar Latvijas pirts tradīcijām ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu devās zīmola “Forest pirts” dibinātāja Ieva Kolosova un viena no Latvju pirts un SPA asociācijas dibinātājām Dace Purvinska.
Pārsteigums par pirts slotām
“Divās dienās pirts procesa prezentācijās savu vēstījumu nodevām vairākiem simtiem “EXPO” apmeklētāju. Viens no tiem pēcāk piedalījās arī mūsu vadītā pirts procedūras meistarklasē un izteica vēlmi apmeklēt Latviju, lai mācītos vairāk par augu izmantošanu pirtī – tieši šis aspekts atšķir latvisko pirti no citu tautu pirts tradīcijām,” stāsta Dace Purvinska.
Baltijas paviljona apmeklētāji bija ļoti atsaucīgi, aizrautīgi mācījās sauso pērienu, kas karstajā Japānas klimatā bija tieši laikā – atsvaidzinošs. Apmeklētāji pārsteigti smaržoja dažādus augu skrubjus un brīnījās, cik aromātiskas ir bērzu, kļavu un ozolu slotas. “Ticu, ka sajūtas, ko viņi piedzīvoja mūsu prezentācijās, ir iegūlušas ķermeņa atmiņā,” teic Purvinska.
Japāniete dodas uz Latviju
Un tik tiešām, dalība LIAA organizētajā tirdzniecības misijā jau nesusi pirmos rezultātus. Japāniete Riina pat kļuvusi par latviešu pirts vēstnesi. Viņa pirmo iedvesmu guvusi no Ievas Kolosovas grāmatas, kurā japāņu auditorijai atklāti pirts pamati un tradīcijas, bet īstais pagrieziena punkts bijusi tikšanās ar pirtnieci klātienē “EXPO”.
“Kamēr es viņai stāstīju par japāņu ārstniecības augiem, viņa teica – tu tik daudz zini par augiem, tev vajadzētu kļūt par japāņu pirts meistaru!” atceras Riina. Šie vārdi japānieti iedrošinājuši, un pēc tikšanās pieņemts lēmums – viņai jāredz un jāizjūt latviskā pirts tās autentiskajā vidē. Tā Riina nonāca Latvijā, lai vairāk nekā mēnesi ilgās mācībās klātienē apgūtu pirts mākslu un pēc tam aizvestu zināšanas atpakaļ uz Japānu.
Sajūtas kā pasakā
Aprakstot savu pirmo pirts rituālu, Riina atzīst, ka tas pielīdzināms pasakai. “Jau pēc pirmajām desmit minūtēm man sāka birt asaras. Es biju meža augu smaržu un pieskārienu ieskauta, un sajūtas, ko Ievas vadībā piedzīvoju, man ļāva pieredzēt dziedināšanu, ko nav iespējams aprakstīt ar vārdiem. Tajā brīdī es sapratu – šī ir pieredze, ko neviens Japānā līdz šim nav spējis man sniegt.”
Dace Purvinska norāda, ka pirts rituāls tik tiešām ir kas vairāk par mazgāšanos, katrs piedzīvos to, kam ir gatavs un cik atvērts ir tam, ko pirts spēj piedāvāt.
“Man grūti iedomāties kādu citu mazgāšanās praksi, pēc kuras var just tik dziļu ķermeņa tīrības sajūtu, kāda ir pēc pirts. Guļot uz lāvas, kad skrejošais prāts ir nomierinājies, iespējams gūt atklāsmes un saprast, kas ir vajadzīgs. Ikdienā mēs mēdzam slēpties aiz maskām un sabiedrības lomām, taču, kad esi pliks uz lāvas ar sevi pašu, temperatūras ietekmē izmainītā apziņas stāvoklī, tad nāk patiesās atbildes,” teic Dace.
Neierastas atšķirības
Riina jau pirms ierašanas Latvijā padziļināti izpētījusi latviskās pirts vēsturi un atklājusi, ka arī dziedāšana mēdz būt nozīmīga šī rituāla sastāvdaļa: “Japānā dziedāt saunā būtu kas neiedomājams, taču šeit tā ir svarīga pieredzes sastāvdaļa un kopējā procesā iederas tik dabiski.”
Viņa piebilst, ka japāņu “onsen” tradīcijā ir citas nianses – tur vairāk koncentrējas uz mērcēšanos karstajos avotos, kuru ūdens ir minerālvielām bagāts. Riinai pārsteidzoši šķitis, ka Latvijā kaili pērties pirtī un pēc tam atvēsināties tuvējā dīķī vai ezerā nereti kopā dodas gan vīrieši, gan sievietes. Japānā, kaut gan atpūta karstajos avotos paredzēta bez apģērba, dzimumu dalījums tiek stingri ievērots.
Kopumā latviešu pirts pieredze Riinai šķiet unikāla un daudz dziļāka, jo tā ietver gan ķermenisku, gan emocionālu, gan garīgu attīrīšanos. Un viņa saredz potenciālu tās izplatībai arī Japānā, jo pēršanās, izmantojot dažādus augus, pēdējo gadu laikā tur ir guvusi atpazīstamību. Tāpat vienojoša abām kultūrām ir mīlestība pret dabu un rituāliem kopumā.
Tilts starp cilvēkiem
Ja jānosauc svarīgākais, ko Riina aizved līdzi uz Japānu, tad tas ir skatījums uz veidu, kā caur pirts rituālu un fitoterapiju jeb dabas augu izmantošanu cilvēks nonāk saskaņā ar sevi.
“Cilvēki pie jums ir brīvi un atklāti, un pirts šeit nav tikai ķermeņa attīrīšana – tā ir pieredze, kas liek atvērt sirdi. Te es jutu mieru un tuvību dabai – kā atgriezusies pie savām saknēm. Mani draugi, vērojot manas aktivitātes sociālajos tīklos, pat saka, ka es esmu piedzimusi neīstajā zemē. Taču, atgriežoties Japānā, esmu apņēmusies turpināt iesākto un nest tālāk visu, ko iemācījos Latvijā,” teic Riina.
Dace Purvinska piebilst, ka dalība “EXPO 2025 Osaka” var kalpot kā tilts starp cilvēkiem un kultūrām: “Mums tas nav tikai biznesa projekts – mēs uz “EXPO” devāmies ar mērķi dalīties ar to, kas mums ir svēts – latvisko pirti. Ja kaut viens cilvēks pēc šīs pieredzes atrod ceļu līdz Latvijai, lai mācītos vairāk, mūsu darbs ir atmaksājies.”