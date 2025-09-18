Siliņa: valdošā koalīcija konceptuāli vienojusies par nākamā gada budžetu
Koalīcijas partneri ir konceptuāli vienojušies par nākamā gada budžetu, tviterī paziņojusi premjerministre Evika Siliņa (JV). Prioritātes ir valsts drošība, atbalsts ģimeņu labklājībai un veselībai, kā arī investīcijas izglītībā, raksta valdības vadītāja.
Kā vēstīts, ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) pirmdien paziņoja, ka Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) pašlaik neredz iespēju virzīties uz priekšu ar nākamā gada budžeta projektu, jo koalīcijā nav panākti to apmierinoši risinājumi jautājumā par pazeminātu pievienotās vērtības nodokļa likmi daļai pārtikas un mazo lauku skolu uzturēšanu.
Šodien ap pusdienlaiku pēc tikšanās ar finanšu ministru Arvilu Ašeradenu (JV) ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis aģentūrai LETA teica, ka sarunās par nākamā gada budžetu vērojams "zināms progress", bet joprojām ir jautājumi, kuriem jārod risinājumi.
Rokpelnis aģentūrai LETA sacīja, ka tikšanās laikā tika pārrunātas prioritātes budžetā. Viņš uzsvēra, ka viens no būtiskākajiem sasniegumiem esot vienošanās par samazinātu pievienotās vērtības nodokli (PVN) pamata pārtikas produktiem - maizei, pienam, putnu gaļai un olām.
Savukārt recepšu medikamentu jomā esot panākts kompromisa risinājums - PVN netikšot samazināts, taču tikšot atcelta 75 centu maksa par recepšu zālēm, kuru cena nepārsniedz 10 eiro. Šis solis sniedz būtisku atbalstu cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem, īpaši senioriem, uzskata Rokpelnis.
Tāpat paredzēts "pilns atbalsts lauksaimniekiem tādā pašā apmērā kā iepriekšējā gadā", ko ZZS uzskata par nozīmīgu panākumu. Demogrāfijas programmā plānots gandrīz 100 miljonu eiro finansējums, kas ir ļoti tuvu sākotnēji izvirzītajām prasībām, klāstīja politiķis.
Vienlaikus Rokpelnis norādīja, ka joprojām aktuāls ir jautājums par atbalstu senioriem. ZZS piedāvājums paredzēja ieviest bāzes pensiju tiem senioriem, kuriem ir nepietiekamas sociālās iemaksas. Rokpelnis uzsvēra, ka valdībai ir jāturpina darbs pie šī jautājuma risināšanas.
Savukārt Ašeradens aģentūrai LETA teica, ka pašlaik notiek virzīšanās, lai nākamā gada budžetu skatītu valdībā. Viņš pieļāva, ka budžetu valdība varētu skatīt tuvākajās dienās. Vaicāts, vai Ministru kabineta budžets varētu tikt skatīts nākamajā otrdienā, Ašeradens pieļāva, ka tas ir vēlākais, kad tas varētu notikt.
Pirmdienas pēcpusdienā pēc valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes Ministru prezidente, atbildot uz jautājumu, vai darbs pie nākamā gada budžeta un koalīcijas partneru ultimāti neliecina par nestabilitāti koalīcijā, žurnālistiem paziņoja, ka grūtu jautājumu risināšana paver iespējas dažādiem lēmumiem pieiet radošāk.
"Manuprāt, šādas sarunas tikai stiprina, norūda mūsu politisko vēlmi atrast risinājumus, kas nav pierasti vai viegli," teica premjere, norādot, ka sarunas ir garākas, taču tas liek domāt par to, kā valsts pārvaldi modernizēt un padarīt efektīvāku.