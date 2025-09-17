Alūksnē nodots ekspluatācijā pārbūvētais Pils ielas posms un jaunais gājēju celiņš
Alūksnes novada pašvaldība ir pabeigusi Pils ielas posma no Kolberģa ielas līdz Kalnadruvu ielai pārbūvi un objekts ir nodots ekspluatācijā. Investīciju projekts īstenots ar Satiksmes ministrijas piešķirto valsts budžeta finansējumu no valsts autoceļu fonda programmas un pašvaldības līdzfinansējumu.
Pils ielai kā pilsētas galvenajai un tranzīta satiksmes ielai ir būtiska nozīme, tai ir raksturīga intensīva transporta, kā arī gājēju un velobraucēju kustība. Līdz šim minētajā posmā pietrūka drošas un ērtas infrastruktūras tieši mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem – gājējiem un velobraucējiem nācās pārvietoties pa ielas malu. Pateicoties šim projektam, pašvaldība ne tikai atjaunoja braucamās daļas segumu, uzlabojot braukšanas apstākļus transportlīdzekļu vadītājiem, bet arī izbūvēja apgaismotu celiņu, pa kuru gan gājēji, gan velobraucēji droši var nokļūt līdz tādām vietām kā atpūtas un sporta mežaparks “Mežinieki”, peldēšanas vieta pie Sisenīša ezera un savrupmāju apbūves teritorija “Kalnadruvas”. Turklāt, noasfaltēts arī Kalnadruvu ielas posms, kur ielas malā izveidota automašīnu stāvvieta. Tas ir būtisks ieguvums satiksmes drošībai – tādejādi cilvēkiem, kas ar auto dodas uz peldēšanas vietu, transportlīdzekli ir iespējams novietot stāvvietā nevis atstāt Pils ielas malā.
Projekta gaitā Pils ielas posma braucamajai daļai atjaunots asfalta segums, sakārtota lietus ūdens novades sistēma un nomainītas divas caurtekas. Ministru kabineta noteikumi, uz kuru pamata pašvaldībai piešķirts valsts budžeta finansējums, paredz tā izmantošanu tikai tādai infrastruktūrai, kas attiecas uz brauktuvi un ceļa nodalījumu. Lai sasniegtu projekta mērķi – droša pārvietošanās gājējiem – tā īstenošanai bija jāiegulda lielāks pašvaldības budžeta finansējums gājēju celiņa un tā apgaismojuma izbūvei. Gājēju celiņa un tā apgaismojuma izbūvei pieejamais pašvaldības budžeta finansējums bija ierobežots, tādēļ celiņam izvēlēts nesaistīta minerālmateriāla maisījuma segums.
Kopējās projekta izmaksas ir 1 129 530,60 EUR (ietver būvdarbus, būvprojekta izstrādi, autoruzraudzības un būvuzraudzības nodrošinājumu), tai skaitā Satiksmes ministrijas piešķirtais finansējums 705 459 EUR. Būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošināja SIA “CEĻU KOMFORTS”, būvdarbus objektā veica SIA “RUBATE”, būvuzraudzību veica SIA “R4F”. Projektu vadīja Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.
Tikmēr Alūksnes novadā šomēnes turpinās iedzīvotāju aptauja par iespējamu Alūksnes pilsētas teritorijas paplašināšanu. Alūksnes novada pašvaldības domes Attīstības komitejas deputāti 15. augustā nolēma konceptuāli atbalstīt priekšlikumu paplašināt pilsētas teritoriju par 3,85% jeb 55 hektāriem (rīdzinieku zināšanai: tas ir tikpat daudz, cik 11 Vērmaņdārzi).
Pašvaldība jau ir informējusi, ka augustā domes Attīstības komitejas deputāti pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt priekšlikumu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādes gaitā tajā iekļaut ieceri par Alūksnes pilsētas teritorijas paplašināšanu, pievienojot Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu, Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu un nelielu lauku teritoriju pie tā. Pašvaldība aicina novada iedzīvotājus līdzdarboties un izteikt viedokli aptaujā.
Aptauju ir iespējams aizpildīt elektroniski šeit. Papīra formātā anketa aizpildāma Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās Alūksnes novadā. Aptaujas termiņš ir līdz 30. septembrim.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Latvijas 32. lielākā pilsēta drīzumā varētu kļūt teritorijas ziņā plašāka un par vairākiem simtiem pieaugt to iedzīvotāju skaits, pavisam tuvu pietuvojoties Limbažiem un Madonai. Alūksnes novada pašvaldības domes Attīstības komitejas deputāti savā sēdē 15. augustā pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt priekšlikumu paplašināt pilsētas teritoriju par 3,85% jeb 55 hektāriem, pievienojot tai Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu (55 iedzīvotāji) un Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu un nelielu lauku teritoriju pie tā (236 iedzīvotāji). Līdz ar to pilsētas iedzīvotāju skaits (saskaņā ar Latvijas oficiālā statistikas portāla datiem pašreiz to skaits ir 6188) pieaugs par 4,7% jeb teju 300 cilvēkiem, gandrīz panākot Limbažus (6516) un Madonu (6575).