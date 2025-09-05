Līdz 30. septembrim iedzīvotāji var piedalīties aptaujā par iespējamo Alūksnes teritorijas paplašināšanu
Līdz 30. septembrim Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā, paužot viedokli par iespējamu Alūksnes pilsētas teritorijas paplašināšanu. Alūksnes novada pašvaldības domes Attīstības komitejas deputāti 15. augustā nolēma konceptuāli atbalstīt priekšlikumu paplašināt pilsētas teritoriju par 3,85% jeb 55 hektāriem (rīdzinieku zināšanai: tas ir tikpat daudz, cik 11 Vērmaņdārzi).
Pašvaldība jau ir informējusi, ka augustā domes Attīstības komitejas deputāti pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt priekšlikumu novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādes gaitā tajā iekļaut ieceri par Alūksnes pilsētas teritorijas paplašināšanu, pievienojot Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu, Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu un nelielu lauku teritoriju pie tā. Pašvaldība aicina novada iedzīvotājus līdzdarboties un izteikt viedokli aptaujā.
Aptauju ir iespējams aizpildīt elektroniski šeit. Papīra formātā anketa aizpildāma Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās Alūksnes novadā. Aptaujas termiņš ir līdz 30. septembrim.
Alūksnes novada pašvaldības domes Attīstības komitejas deputāti savā sēdē 15. augustā pieņēma lēmumu konceptuāli atbalstīt priekšlikumu paplašināt pilsētas teritoriju par 3,85% jeb 55 hektāriem, pievienojot tai Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu (55 iedzīvotāji) un Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu un nelielu lauku teritoriju pie tā (236 iedzīvotāji). Līdz ar to pilsētas iedzīvotāju skaits (saskaņā ar Latvijas oficiālā statistikas portāla datiem pašreiz to skaits ir 6188) pieaugs par 4,7% jeb teju 300 cilvēkiem, gandrīz panākot Limbažus (6516) un Madonu (6575).
Šobrīd notiek jauna teritorijas plānojuma izstrāde Alūksnes novadam un viens no izstrādes uzdevumiem ir izvērtēt iespējas paplašināt pilsētas robežu. Arī Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030. gadam iekļautajā Alūksnes pilsētas telpiskās attīstības vīzijā ir paredzēta abu minēto ciemu teritoriju saplūšana ar pilsētu.
Attīstoties apbūvei, abi minētie ciemi jau faktiski ir saplūduši ar pilsētu, tajos ir pilsētai līdzvērtīga infrastruktūra, blīva, pilsētvidei līdzīga apbūve, tie ir funkcionāli saistīti ar pilsētu. Ciemu teritorijās ir nodrošināta infrastruktūra, inženierkomunikācijas, ir laba sasniedzamība, izbūvēts ielu apgaismojums.
Iepazīstinot Attīstības komitejas deputātus ar pilsētas teritorijas paplašināšanas ieceri, Būvvaldes teritorijas plānotāja Vineta Podziņa skaidroja arī iespējamās izmaiņas, ja ciemus iekļaus pilsētā:
- ciemu teritoriju iekļaušana pilsētas sastāvā tiešā veidā nebūs iemesls nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumam;
- adrešu maiņa zemesgrāmatā notiek automātiski bez īpašnieka iesnieguma;
- dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un nav jāmaina, ja vien to nepieprasa kāds normatīvais akts;
- komersanti izmaiņas Uzņēmumu reģistrā var veikt bez maksas;
- zemnieku saimniecību juridiskās adreses atrašanās pilsētā neietekmē to iespējas piedalīties Lauku atbalsta dienesta projektos;
- attiecībā uz apbūvi būs jāievēro pilsētas teritorijai atbilstoši nosacījumi.