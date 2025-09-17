Rīgā nakts sabiedrisko transportu turpinās nodrošināt līdz oktobra beigām
Rīgas dome šodien nolēma nakts sabiedrisko transportu galvaspilsētā turpināt nodrošināt līdz oktobra beigām.
Šāds lēmums pieņemts, jo pēc SIA "Rīgas satiksme" sniegtās informācijas, pasažieru skaits, kas izmantoja nakts sabiedrisko transportu, bijis lielāks nekā plānots. Līdz ar to "Rīgas satiksmes" zaudējumi bijuši mazāki. Tas ļaujot ar jau piešķirto finansējumu šo projektu turpināt.
Laikā no 17. maija līdz 7. septembrim nakts satiksmi izmantojuši 8181 pasažieris. Populārākais maršruts bijis N1 "Centrs - Mežciems", kurā braucis 3241 pasažieris.
Saskaņā ar "Rīgas satiksmes" apkopoto informāciju pasažieru skaits nakts transportā palielinās, ja notiek lieli pasākumi. Piemēram, būtisks pasažieru skaita kāpums visos nakts maršrutos bija "Prāta vētras" koncerta laikā.
Savukārt pasažieru skaita kritums novērots Līgo svētku laikā un naktī uz pirmdienu pēc Dziesmusvētkiem.
Nakts satiksmes autobusi ir pieejami naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu, kā arī svētku dienās.
No Rīgas centra uz apkaimēm autobusi izbrauc piecas reizes - pusnaktī, plkst.1, 2, 3 un 4.
Nakts transports kursē trijos maršrutos. 1. autobuss kursēs maršrutā "Centrs - Teika - Jugla - Mežciems", 4.autobuss - maršrutā "Centrs - Āgenskalns - Zolitūde - Imanta" un 6.autobuss - maršrutā "Centrs - Purvciems - Pļavnieki - Dārzciems".
"Rīgas satiksmes" apgrozījums pagājušajā gadā, iekļaujot valsts un pašvaldību budžeta dotācijas, bija 193,315 miljoni eiro, kas ir par 5% vairāk nekā 2023. gadā, taču kompānijas peļņa samazinājās vairākkārt un bija 93 608 eiro.
"Rīgas satiksmei" pieder kapitāldaļas kompānijās SIA "Rīgas karte" (51%) un SIA "Rīgas acs" (100%). Rīgas dome 2024. gada martā atļāva "Rīgas satiksmei" izbeigt līdzdalību "Rīgas acs" kapitālā, veicot meitaskompānijas likvidāciju, taču pagaidām "Rīgas acs" vēl nav likvidēta.
"Rīgas satiksme" nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, tramvajiem un trolejbusiem Rīgā, kā arī apsaimnieko autostāvvietas pilsētas ielu malās. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Rīgas dome.