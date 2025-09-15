Opozīcijas politiķi ierosina ierobežot koplietošanas elektroskrejriteņu lietošanu naktī, lai uzlabotu satiksmes drošību
Opozīcijā esošās Nacionālās apvienības deputāti Artūrs Butāns un Jānis Vitenbergs iesnieguši priekšlikumu grozījumiem Ceļu satiksmes likumā, kas paredz aizliegt lietot koplietošanas elektroskrejriteņus laikā no pusnakts līdz plkst.5.
Butāns apgalvoja, ka viens no Valsts policijas reidiem esot parādījis, ka visi, kas Rīgā nakts stundās lietojuši nomas elektroskrejriteņus, bijuši alkohola reibumā. Priekšlikums esot tapis, jo deputātiem īsti neesot pārliecības, ka ir iespējams citos veidos mazināt šos riskus, skaidroja deputāts.
Butāns piebilda, ka Satiksmes ministrija esot domājusi par autorizācijas iespējām, izvēloties nomas elektroskrejriteni, taču, viņaprāt, tam esot daudz kontroles trūkumu, jo, piemēram, autentificēties varot kāds cits, kā arī alkohola reibumu pārbaudīt attālināti arī īsti neesot iespējams. Tādējādi deputāti redzot, ka šis priekšlikums varētu uzlabot ceļu satiksmes drošību, kā arī mazināt pārkāpumus.
"Neizslēdzu, ka ir sabiedrības daļa, kas tos izmanto godprātīgi, un viņiem citu dēļ šis pakalpojums nakts stundās nebūtu pieejams," sacīja Butāns, piebilstot, ka priekšlikums tomēr neattiektos uz privātajiem elektroskrejriteņiem, kā arī dienas laiku.
Priekšlikums iesniegts likumprojekta trešajam lasījumam.
Kā ziņots, Saeima 4.septembrī otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas paredz palielināt transportlīdzekļu vecumu, uz kuriem attiecināma atsavināšanas aizlieguma reģistrēšana fiziskās un juridiskās personas īpašumā esoša transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas gadījumā.
Šobrīd spēkā esošais Ceļu satiksmes likuma regulējums nosaka atsavināšanas aizlieguma reģistrēšanu fiziskās un juridiskās personas īpašumā esoša transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas gadījumā transportlīdzekļiem, kuru izlaiduma gads ir kārtējais gads vai pieci iepriekšējie gadi un kura kategorija ir M1 (tai skaitā M1G) vai N1 (tai skaitā N1G), un kurš iegādāts citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī un tiek pirmoreiz reģistrēts Latvijā vai kurš pēc tā pirmās reģistrācijas Latvijā atkārtoti iegādāts citā ES dalībvalstī un tiek atkārtoti reģistrēts Latvijā.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sniegto informāciju, transportlīdzekļiem, kuru vecums ir lielāks par pieciem gadiem un to vērtība ir augsta, ir konstatējami dažādi nodokļu nomaksas riski.
Viens no izplatītiem riskiem ir saistāms ar neskaidras izcelsmes naudas līdzekļu izmantošanu transportlīdzekļu iegādei, norāda VID. Lieguma piemērošana transportlīdzeklim un tas, ka nodokļu maksātājam būs jāspēj pierādīt naudas līdzekļu izcelsmi (ja dati nesakritīs ar VID rīcībā esošo informāciju), veicinās nodokļu maksātāju ienākumu labprātīgu deklarēšanu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu valsts budžetā, skaidro Finanšu ministrija (FM).
Otrs izplatīts nodokļu nomaksas risks ir saistīts tieši ar transportlīdzekļu tirdzniecības uzņēmumiem, kas izvairās no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas, piemēram, nedeklarē darījumu. Lieguma piemērošana un papildus apstākļu noskaidrošana (ja tāda būs nepieciešama), veicinās transportlīdzekļu tirdzniecības uzņēmumus uzrādīt visu apgrozījumu un papildus deklarēt un nomaksāt PVN, norāda FM.
Transportlīdzekļu tirdzniecības nozarē ir konstatējami arī citi nodokļu nomaksas riski. VID identificē ēnu ekonomikā darbojošās gan fiziskas, gan juridiskas personas, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu pārpirkšanu un izvairās no nodokļu nomaksas.
Spēkā esošais Ceļu satiksmes likuma regulējums attiecas uz atsavināšanas aizlieguma reģistrēšanu transportlīdzekļiem, kuru izlaiduma gads ir kārtējais gads vai pieci iepriekšējie gadi. Savukārt, ja saistībā ar transportlīdzekļu iegādi, kuru izlaiduma gads ir seši vai vairāki iepriekšējie gadi, VID konstatē nodokļu nomaksas riskus, tad veic kontroles pasākumus. Kontroles pasākumus veic arī gadījumos, ja ir piemērots transportlīdzekļa atsavināšanas liegums un ir apstiprinājies nodokļu nomaksas risks, un nodokļu maksātājs atsakās labot deklarāciju un nomaksāt nodokli. Šādā gadījumā ir nepieciešams veikt kontroles pasākumu konkrētam nodokļu maksātājam un noteikt valsts budžetā maksājamo nodokli.
Piedāvājums paredz grozīt Ceļu satiksmes likumu, nosakot, ka CSDD informāciju par reģistrēto transportlīdzekli elektroniski nodod VID un vienlaikus ar transportlīdzekļa reģistrāciju reģistrē atsavināšanas aizliegumu transportlīdzeklim, kura izlaiduma gads ir kārtējais gads vai 10 iepriekšējie gadi.
Paredzēts, ka turpmāk fiziskas personas, kuras reģistrēs transportlīdzekli, kura izlaiduma gads ir kārtējais gads vai 10 iepriekšējie gadi un kura kategorija ir M1 (tai skaitā M1G) vai N1 (tai skaitā N1G), un kurš iegādāts citā ES dalībvalstī un tiek pirmoreiz reģistrēts Latvijā vai kurš pēc tā pirmās reģistrācijas Latvijā atkārtoti iegādāts citā ES dalībvalstī un tiek atkārtoti reģistrēts Latvijā, attiecīgi attieksies atsavināšanas aizliegums uz 30 dienām.
Savukārt juridiskas personas, kuras reģistrēs transportlīdzekli, kura izlaiduma gads ir kārtējais gads vai 10 iepriekšējie gadi un kura kategorija ir M1 (tai skaitā M1G) vai N1 (tai skaitā N1G), un kurš iegādāts citā ES dalībvalstī un tiek pirmoreiz reģistrēts Latvijā vai kurš pēc tā pirmās reģistrācijas Latvijā atkārtoti iegādāts citā ES dalībvalstī un tiek atkārtoti reģistrēts Latvijā, attiecīgi attieksies atsavināšanas aizliegums uz 15 dienām.